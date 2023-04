Memphis Depay luistert rentree bij Atlético op met schitterend solodoelpunt

Zondag, 30 april 2023 om 22:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:15

Memphis Depay heeft zijn rentree bij Atlético Madrid opgeluisterd met een zeer fraaie treffer. De spits, die enkele weken uit de roulatie lag met een dijbeenblessure, viel tien minuten voor tijd in en maakte na een solo vanaf ongeveer de middenlijn de 2-5 tegen Real Valladolid. Atlético kwam in de eerste helft dankzij met name Antoine Griezmann en José María Giménez op een 0-3 voorsprong, maar de thuisploeg wist terug te komen tot 2-3. In de slotfase werd het alsnog 2-5. Dankzij de zege bedraagt de achterstand van nummer drie Atlético op nummer twee Real Madrid slechts twee punten. Valladolid staat op de vijftiende plaats.

Bijzonderheden

Atlético kende een uitstekende eerste helft en stond na een kleine veertig minuten al op een 0-3 voorsprong. Allereerst stuurde Giménez Nahuel Molina diep, die koel bleef en afrondde: 0-1. Amper vijf minuten later wist Giménez zelf op het scorebord te komen, door binnen te koppen uit een vrije trap van Griezmann. De Fransman schreef even later zijn tweede assist van de avond op zijn naam. Dit keer was Álvaro Morata het eindstation: 0-3. Daar bleef het niet bij in de eerste helft, want vanaf de strafschopstip maakte Cyle Larin er 1-3 van na een overtreding van Mario Hermoso.

Ángel Correa en Monchu lieten namens respectievelijk Atlético en Valladolid nog kansen liggen, maar even later was het wel raak voor de thuisploeg, toen Monchu een hoekschop op het hoofd van Sergio Escudero schilderde: 2-3. Een eigen doelpunt van Joaquín Fernández zorgde voor de beslissing, waarna Memphis zich liet gelden. De ruimtes werden groot en daar profiteerde de spits van. Hij zette een solo in, ontdeed zich van meerdere verdedigers en schoot fraai raak: 2-5.

?????????????? = terug ?? De Nederlander laat zien dat hij weer helemaal terug is met deze heerlijke prik ??#ZiggoSport #LaLiga #RealValladolidAtleti pic.twitter.com/pgXgXp5mWQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2023

20' 0-1 Nahuel Molina (assist: José María Giménez)

24' 0-2 José María Giménez (assist: Antoine Griezmann)

38' 0-3 Álvaro Morata (assist: Antoine Griezmann)

42' 1-3 Cyle Larin (strafschop)

74' 2-3 Sergio Escudero (assist: Monchu)

86' 2-4 Joaquín Fernández (eigen doelpunt)

90+3' 2-5 Memphis Depay (assist: Rodrigo De Paul)