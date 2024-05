Memphis Depay keert na 4e spierblessure dit seizoen terug in selectie Atlético

Memphis Depay keert dit weekend terug in de wedstrijdselectie van Atlético Madrid, zo maakt de Spaanse topclub bekend. Daarmee komt er een einde aan een wekenlange absentie van de spits, die nog vier competitieduels de tijd heeft om wedstrijdritme op te doen richting het EK met het Nederlands elftal aanstaande zomer.

Memphis raakte begin april geblesseerd op een training van Atlético. Al snel werd duidelijk dat de Moordrechter een spierblessure in zijn linkerbeen had opgelopen. Door zijn kwetsuur heeft Memphis zes wedstrijden moeten missen, waaronder het tweeluik in de kwartfinale van de Champions League tegen Borussia Dortmund.

Memphis kent een seizoen van uitersten. Het was namelijk al de vierde keer dit seizoen dat de aanvaller te kampen kreeg met een spierblessure. Tussen eind september en eind november vorig jaar moest Memphis liefst twee maanden revalideren.

Mogelijk volgt zondag dus de rentree van Memphis, die het met Atlético in het eigen Cívitas Metropolitano opneemt tegen Celta de Vigo. De voormalig PSV'er zal hopen dat hij zijn goede vorm uit zijn fitte periode door kan trekken.

Zo schoot hij Atlético in de achtste finale van de Champions League vlak tijd naar een verlenging tegen Inter en maakte hij ook in de daaropvolgende strafschoppenserie indruk, door snoeihard raak te schieten. In totaal deed Memphis, die het ook regelmatig met invalbeurten moet doen, dit seizoen in 28 wedstrijden mee bij Atleti. Daarin was hij goed voor negen treffers en twee assists over alle competities.

In hoeverre Memphis dit seizoen nog aan speelminuten komt, zal nog moeten blijken. Met onder meer Álvaro Morata, Ángel Correa en Antoine Griezmann is de concurrentie voor een van de twee spitsposities in het 3-5-2-systeem van trainer Diego Simeone fors te noemen. Wel ligt het in de lijn der verwachting dat Atlético zich voor aanvang van de laatste speelronde in LaLiga kwalificeert voor de Champions League, wat Memphis de nodige speelminuten kan opleveren.

Memphis lijkt precies op het juiste moment fit te zijn geraakt met het oog op het EK aanstaande zomer in Duitsland. De rechtspoot is onder bondscoach Ronald Koeman normaliter de nummer één keus in de punt van de aanval. Ook kan Koeman kiezen uit onder meer Cody Gakpo, Brian Brobbey en Wout Weghorst.

