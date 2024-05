Memphis Depay: ‘Ik denk dat we daar niet te veel meer over hoeven te zeggen’

Memphis Depay voelt zich fit. De spits van het Nederlands elftal kwam de laatste tijd weinig in actie nadat hij hersteld was van een blessure, maar zorgen daarover zijn volgens de hoofdrolspeler zelf niet nodig. "Met mijn fitheid zit het gewoon goed."

Memphis kampte dit seizoen met meerdere blessures, waardoor hij lang niet altijd uit kon komen voor zijn club Atlético Madrid. Memphis liep begin april een spierblessure op, die hem onder meer het tweeluik met Borussia Dortmund in de kwartfinale van de Champions League kostte.

Memphis raakte weer fit en zat in de vier laatste duels van Atlético in de selectie, maar verder dan 51 speelminuten, verdeeld over drie invalbeurten, kwam de beoogd aanvalsleider van Oranje niet.

Wel heeft de spits de nodige trainingen meegemaakt, zowel bij Atleti als de laatste dagen bij Oranje. "Het waren lekkere trainingen", vertelt Memphis tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik heb ook bij Atlético gewoon lekker kunnen spelen. Niet al teveel, maar ik heb toch mijn minuten gemaakt."

"Dus ja, met mijn fitheid zit het gewoon goed. Ik denk dat we daar niet te veel meer over hoeven te zeggen", aldus Memphis over zijn fitheid. Memphis lijkt in principe de nummer één spits van Ronald Koeman te worden, al heeft de Moordrechter concurrentie van Brian Brobbey en Wout Weghorst.

Oranje neemt het op het EK op tegen Polen, Oostenrijk en Frankrijk. Memphis ziet mogelijkheden om ver te geraken in het toernooi. "Ik denk dat we kunnen verrassen. Onze laatste twee wedstrijden, vooral de laatste tegen Duitsland (2-1 nederlaag, red.), hadden we kunnen winnen."

"Ik denk dat we een team hebben dat andere landen in de gaten moeten houden. We zijn misschien niet de favoriet, dat is prima, maar ik denk wel dat we een team zijn dat in de gaten gehouden moet worden. Als iedereen fit is, hebben we een sterk team."

