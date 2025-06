Memphis Depay: 'Hij heeft mijn nummer niet, maar ik weet zeker dat hij naar me kijkt'

Memphis Depay heeft de jacht op het doelpuntenrecord van het Nederlands elftal geopend. In Helsinki bracht hij Oranje al vroeg op voorsprong tegen Finland (0-2) en kwam daarmee op 48 treffers in het shirt van Oranje. Nog maar twee doelpunten scheiden hem van recordhouder Robin van Persie, die op vijftig goals staat.

Dinsdagavond kan het al zover zijn, als Nederland in de Euroborg aantreedt tegen Malta. Net als Van Persie zou Memphis er dan precies 102 interlands over hebben gedaan om dat aantal te bereiken.

Toch hecht hij niet overdreven veel waarde aan het record. "Het zou prachtig zijn, maar ik ben er niet mee bezig", zegt Memphis in gesprek met De Telegraaf. "Ik speel voor het team. Mensen vergeten weleens dat ik ook 31 assists heb gegeven. Die zijn minstens even belangrijk."

In Helsinki was Memphis scherp toen de Finse defensie in de fout ging. “Ik dacht niet na, schoot direct. Gelukkig viel hij lekker binnen. Het leek makkelijker dan het was.”

Tegen Malta hoopt Memphis het verschil opnieuw te maken. "We willen een grote uitslag neerzetten, maar dat wilden we tegen Finland ook." Hij is trots op zijn bijdrage: “Ik heb aan 79 goals bijgedragen. Dat is mooi. En natuurlijk, het is al een eer om tussen namen als Kluivert, Bergkamp, Cruijff en Van Nistelrooy te staan.”

De 31-jarige aanvaller staat bekend om zijn excentrieke stijl en wereldse interesses. Na zijn omzwervingen langs PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona en Atlético Madrid koos hij bewust voor Corinthians. “In Brazilië is een heel inspirerend verhaal geschreven. Ik houd van avontuur. Ik heb daar prijzen gepakt en de club uit de degradatiezone geholpen. Ik wil van de wereld leren, zo zit ik in elkaar.”

Van Persie heeft nog niet van zich laten horen, lacht Memphis. “Hij heeft mijn nummer niet, maar ik weet zeker dat hij meekijkt.”