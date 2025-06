Memphis Depay evenaart Robin van Persie als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal

Memphis Depay heeft Robin van Persie dinsdagavond geëvenaard als all-time topscorer van het Nederlands elftal. De 31-jarige aanvaller tekende voor de 1-0 én 2-0 in het WK-kwalificatieduel met Malta, en heeft nu vijftig interlandgoals gemaakt.

Memphis zette na negen minuten zijn naam achter zijn 49ste Oranje-treffer. Nadat Juan Corbalan Justin Kluivert deed struikelen - en het scheidsrechterlijke negeren van VAR-advies - ging de bal op de penaltystip. Vanaf elf meter maakte de man uit Moordrecht geen fout: 1-0.

In de Euroborg was de vijftigste interlandtreffer een kwestie van tijd. Na een kwartier spelen was het zover. Nadat de aanvaller eerst een poging nog over de lat zag vliegen, was het even later wel raak. Op aangeven van Denzel Dumfries haalde Memphis verwoestend en in één keer uit: 2-0.

Daarmee evenaarde Memphis de vijftig goals van Van Persie. Tussen 2005 en 2017 scoorde de voormalig spits in 102 interlands vijftig keer. Memphis staat momenteel dus ook op vijftig goals, eveneens uit 102 interlands.

Inmiddels staat Nederland overigens al met 3-0 voor. Na twintig minuten was ook Virgil van Dijk trefzeker.