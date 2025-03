Memphis Depay doet opvallende uitspraak: ‘Ik denk dat het een topvijfcompetitie is’

Memphis Depay is weer terug bij het Nederlands Elftal. De aanvaller gaat in de Nations League-duels tegen Spanje zijn jacht op Robin van Persie voortzetten om topscorer allertijden te worden. In gesprek met De Telegraaf laat hij weten wat hij vindt van de Braziliaanse competitie.

De vraag is of Memphis donderdag tegen Spanje in de basis zal starten bij zijn rentree in Oranje. Bondscoach Ronald Koeman wilde er maandag op de persconferentie nog geen duidelijk antwoord over geven. “Ik denk dat dat geen probleem is. Maar het is logisch dat je dat wel met hem bespreekt. En ook hoe hij zich dinsdag en woensdag voelt. Maar ik voorzie geen problemen dat als ik met hem wil starten, dat dat niet zou kunnen'', geeft Koeman aan.

De aanvaller kwam zondagavond nog met Corinthians in actie en vloog daarna razendsnel naar Nederland. Of hij van een jetlag last heeft? “,Het valt mee. Ik was wat vroeg wakker. Maar uiteindelijk is het tijdsverschil maar vier uur. Als ik vanmiddag geen dutje doe, dan ben ik vanavond moe en val ik goed in slaap. Ik heb niet veel last van jetlags. Ik ben iemand die sowieso veel reist”, geeft Memphis aan.

De spits wordt vervolgens gevraagd naar zijn ervaringen in Brazilië. “We weten niet veel van de competities in Zuid-Amerika. Het is ver weg, dus dan wordt er in Europa al snel gedaan alsof het geen goede competitie is. Maar ik denk dat het een topvijfcompetitie is”, beweert Memphis.

Hij verduidelijkt zijn mening. “Tactisch misschien niet, maar qua beleving en strijd. Ik heb uitgesproken dat het vanuit het voetbalbelang was dat ik daar heen ben gegaan. En ik heb daarover van tevoren gesproken met de vrienden die ik heb die daar hebben gespeeld en die die competitie goed kennen. Die hadden er wel goede verhalen over. Ik heb de optie overwogen en besproken met de bondscoach”, ligt Memphis toe.

Memphis verklaart hoe hij de periode dat hij niet voor Oranje werd geselecteerd heeft beleefd. “Toen ik niet op werd geroepen heb ik gewoon mijn hoofd omlaag gedaan en ben gaan werken. Ik had twee maanden ongeveer niks gedaan, stilgezeten. Dus dan is het logisch. Op een gegeven moment werd ik fitter en had ik weer het vertrouwen ook in mijn lichaam die ik nu heb en die me blij maakt. Ik weet dat als ik mijn best doe hier en mezelf laat zien, dat hier nog wel een plek voor mij moet zijn.”

Bang voor concurrentie is hij niet. “Dat is voetbal. Je hebt altijd talenten die opkomen. Ik bedoel, ik kwam toen ik twintig was hier bij het Nederlands elftal erbij en op het WK speelde ik mezelf In de basis. Brobbey en Zirkzee doen het goed, die hebben heel veel talent. Uiteindelijk is dan aan de coach, maar ik geloof nog steeds in mijn eigen kwaliteiten en dat ik nog steeds van waarde kan zijn”, klinkt het zelfverzekerd.