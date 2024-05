Memphis Depay brengt twee weken voor start EK nieuwe videoclip uit

Memphis Depay heeft twee weken voor de start van het Europees kampioenschap een nieuwe videoclip uitgebracht. Het nummer Kings & Kingdoms is sinds woensdag te beluisteren op Spotify en YouTube. In zijn nieuwste nummer geeft Memphis een kijkje in zijn luxe leven, om vervolgens een boodschap af te geven over zijn roots in Ghana.

Memphis steekt in het nummer Kings & Kingdoms niet onder stoelen of banken dat hij het goed heeft als voetballer. “In Saint Tropez of ik call met modellen” en “je schrikt van de prijs van mijn kapper, dat is grappig.”

Ook komt de media ter sprake in de gloednieuwe tune van Memphis. “Niemand begrijpt, shit ik leef in een bubbel. Krant die weer schrijft in de hoop dat ik stumble (struikel, red.), maak toch de tijd voor fans en ik geef ze een krabbel.”

Uit het niets krijgt het nummer een andere twist, wanneer de videoclip zich in een aantal flitsen verplaatst naar Ghana. “Ik ben Ashanti (volk in Ghana, red.), die spirit is real”, aldus Memphis, die zich wederom uitspreekt voor zijn vaderland. “Toen ze kwamen met boten en alles wilden ownen, alles is van ons gestolen.”

Via zijn Memphis Foundation steekt de dertigjarige aanvaller van Atlético Madrid al jaren veel tijd en geld in Ghana, waar zijn roots liggen. Memphis helpt zo onder meer dove en blinde kinderen uit het Afrikaanse land. “Imagine, neem een 100k mee naar scorro (school, red.) zo van: ‘Hey kids ik ben er’, en dat weer elk jaar we zorgen voor food in die belly’s. Die Puma-deal changed my life, nu ben ik een Black Panther.”

Maandagavond meldde Memphis zich eerder dan gepland op de KNVB Campus in Zeist. De voorbereiding op het EK is inmiddels in volle gang. Voor Memphis wordt het zijn vierde eindtoernooi in het shirt van Oranje.

Oranje speelt op 6 en 10 juni nog oefeninterlands tegen Canada en IJsland. Op 16 juni start voor Nederland het EK tegen Polen. Daarna volgen nog minstens twee wedstrijden: de groepsduels met Frankrijk en Oostenrijk.

