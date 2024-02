Memphis Depay bewijst supersubstatus en bezorgt zichzelf laat verjaardagscadeau

Atlético Madrid heeft zaterdag probleemloos afgerekend met Las Palmas. Gingen ze afgelopen weekend nog onderuit bij Sevilla (1-0), was de nummer acht van LaLiga wél een prooi voor de manschappen van Diego Simeone: 5-0. Marcos Llorente en Ángel Correa verzorgden beiden twee treffers, terwijl invaller Memphis Depay het slotakkoord verzorgde. Atlético, dat vierde stond, neemt voorlopig de derde plaats over van FC Barcelona.

Atlético mocht dan verloren hebben in Andalusië, de zorgen gingen naar iets anders uit na het duel met Sevilla. Álvaro Morata moest namelijk de strijd vroegtijdig staken, vanwege een ogenschijnlijk ernstige knieblessure.

Na onderzoek bleek het mee te vallen, en lijkt de spits mogelijk alweer inzetbaar in het Champions League-duel met Internazionale van aanstaande dinsdag. Toch leek Memphis in ieder geval tegen Las Palmas aangewezen te worden als vervanger.

MEMPHIS ?? De spits staat nog niet lang op het veld en pikt zijn goaltje alweer mee: 5-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiLasPalmas pic.twitter.com/DqAFPejhkC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 17, 2024

De Oranje-international, tegen Sevilla nog Morata's vervanger, moest echter toch op de bank plaatsnemen. Vanaf daar zag hij hoe gelegenheidsspits Llorente na een kwartier de score opende.

Llorente kreeg de bal met geluk van zijn voeten na een rush van Samuel Lino op links, en schoot gedecideerd achter de uitkomende Álvaro Vallés: 1-0.

Het was het begin van het einde voor Las Palmas. Na de 2-0 van Llorente, slechts vijf minuten na zijn eerste, was het verzet van de bezoekers al gebroken. Las Palmas-verdediger Sául Coco liet zich de bal kinderlijk ontfutselen door Correa, die aanvalspartner Llorente een niet te missen kans bood om de marge te verdubbelen.

Daarmee was de ruststand in het Civítas Metropolitano bepaald. Na de onderbreking verscheen Correa zelf op het scorebord. Eerst volleerde de Argentijn raak na doorkoppen van Koke, daarna verzilverde hij een strafschop, verdiend met een charge op Lino. Toen vond Simeone het tijd om Memphis te brengen.

De deze week dertig geworden aanvaller had 24 minuten nodig om de eindstand te bepalen. Rodrigo Riquelme speelde Memphis perfect aan in de voeten, waardoor hij precies genoeg tijd had om aan te leggen en Vallés met een hard schot te verschalken: 5-0. Het was Memphis' vijfde dit LaLiga-seizoen en zijn derde vanuit de rol van invaller. Daley Sinkgraven kwam in de slotfase nog binnen de lijnen namens Las Palmas.





Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties