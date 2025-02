Memphis boekt krappe zege met Corinthians in Braziliaans staatskampioenschap

Memphis Depay heeft met Corinthians zaterdag op zondagnacht een krappe 2-1 zege geboekt in het Braziliaanse staatskampioenschap op EC Noroeste. Corinthians gaat daardoor gedeeld aan kop in de poule met vijftien punten uit zes wedstrijden.

Corinthians had in de eerste helft veelvuldig het balbezit tegen Braziliaanse laagvlieger Noroeste. Timão zag doelman Felipe Alves in de eerste helft twee keer knap redden op schoten van Memphis.

Even later vond Memphis André Carrillo achter de verdediging. De Peruaan gaf voor op Romero, die de bal in één keer afmaakte. De grensrechter keurde de goal echter meteen af als buitenspel. Pas in de 34e minuut wist Igor Coronado met een rebound door de muur te breken en de score te openen: 1-0.

In de tweede helft werd het veld een stuk lastiger bespeelbaar door de regen. Desondanks kreeg de thuisploeg twee goede kansen, maar doelman Alves bracht wederom redding. Met nog een kwartier te gaan werd het duel beslist uit een spectaculaire aanval, die eindigde met een prachtig doelpunt van Talles Magno: 2-0.

De bezoekers kregen in de 85e minuut vervolgens een rode kaart. Spits Yuri Alberto brak door de verdediging, maar werd door centrale verdediger Rodolfo neergehaald. Pedro Filipe bracht de spanning terug in de wedstrijd door met het enige echt gevaarlijke schot van Noroeste in de tweede helft te scoren: 2-1.

Genoeg voor een slotoffensief was het niet. Corinthians is daardoor na zes wedstrijden gedeeld koploper in Poule A. Timão staat na zes wedstrijden op vijftien punten, evenals Mirassol.

Dinsdag op woensdagnacht wacht Corinthians een ontmoeting met tweedeklasser Gremio Novorizontino voor het Braziliaanse staatskampioenschap. Novorizontino staat met negen punten uit zes duels tweede in poule C, waar São Paulo met tien punten uit vijf duels de koploper is.