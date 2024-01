Memphis behoedt Atlético met twee treffers voor afgang in Copa del Rey

Atlético Madrid heeft zich zaterdag dankzij Memphis Depay weten te plaatsen voor de achtste finales van de Copa del Rey. Op bezoek bij Lugo – een club die actief is op het derde niveau – maakte de Oranje-international na rust met twee treffers het verschil: 1-3.

Trainer Diego Simeone besloot Atlético niet in de sterkste opstelling te laten aantreden. Zo begonnen spelers als Rodrigo De Paul, Antoine Griezmann en Álvaro Morata op de bank. Wel was er een basisplaats voor Memphis: hij vormde samen met Ángel Correa de voorhoede.

Atlético kende een droomstart, want al binnen twee minuten stond het op een 0-1 voorsprong. Javier Galán gaf de bal hard voor, en Correa stond bij de tweede paal klaar om binnen te tikken.

Het lukte de Madrilenen echter niet om verder afstand te nemen van Lugo, en vlak voor rust werd het plotseling gelijk. Antonetti werd diep gestuurd, troefde zijn tegenstanders knap af en trof in de korte hoek doel: 1-1.

Simeone besloot in de rust in te grijpen. Rodrigo de Paul, Koke en Antoine Griezmann kwamen in de ploeg, terwijl Rodrigo Riquelme, Correa en Çaglar Söyüncü in de kleedkamer achterbleven.

Memphis mocht dus blijven staan. Halverwege de tweede helft schoot hij Atlético weer op voorsprong na een knappe actie. De spits stuurde zijn directe tegenstander met een schijnshot het bos is om vervolgens doel te treffen: 1-2.

???????????????????? Memphis! ?? De Nederlander bekroont zijn basisplaats met een doelpunt in de tweede helft ???#ZiggoSport #CopaDelRey #LugoAtleti pic.twitter.com/13aIyWbZQr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2024

Ruim een kwartier voor tijd gooide Memphis het duel vroegtijdig in het slot. Ditmaal kreeg de Nederlander de bal van Marcos Llorente, waarna hij overtuigend in de lange hoek raak schoot: 1-3.

?????????????? Memphis met zijn tweede ? De spits heeft niet lang nodig om ook de tweede van de middag binnen de schieten ? Lugo - Altético Madrid: 1-3 ?#ZiggoSport #CopaDelRey #LugoAtleti pic.twitter.com/O1PrfqHein — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2024

