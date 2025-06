Mehdi Taremi kan door Israëlische bombardementen op Iran niet meedoen aan WK voor clubs met Inter

Mehdi Taremi zal deze maand niet actief zijn op het WK voor clubteams, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De spits van Inter is voorlopig gestrand in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Israël voerde in de nacht van donderdag op vrijdag een 'preventieve' raketaanval uit op Iran. Iran reageerde daarop met raketaanvallen op Israël. Het einde van de oorlog is allerminst in zicht.

Boven onder meer Tabriz en de hoofdstad Teheran is luchtverdediging actief, wist Al Jazeera eerder op de dag te melden. Taremi bevindt zich momenteel in Teheran, waar hij schuilt voor de bombardementen.

Inter stond de afgelopen 24 uur in contact met Iraanse autoriteiten en Taremi, die Iran vanwege het gesloten luchtruim niet per vliegtuig kan verlaten.

Alle partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het ook te gevaarlijk is om over land een route uit het land te zoeken. De onvoorspelbaarheid van de oorlog speelt daarin een grote rol.

Zowel Israël als Iran heeft aangekondigd snel met veel meer 'zware en verwoestende' aanvallen te komen. 'Voetbal is hierbij van ondergeschikt belang', schrijft La Gazzetta dello Sport.

Taremi bevindt zich volgens de roze sportkrant op een veilige plek, beschut tegen de bombardementen.