Megaschorsing dreigt voor Serie A-trainer na uitdelen kopstoot aan opponent

Roberto D'Aversa dreigt voor lange tijd geschorst te worden. De trainer van Lecce deelde na afloop van het duel met Hellas Verona een kopstoot uit aan Hellas-speler Thomas Henry.

Zowel Lecce als Hellas strijdt tegen degradatie en tijdens de wedstrijd was de spanning dan ook goed voelbaar. Henry viel laat in de wedstrijd in en clashte meerdere malen met Lecce-speler Marin Pongracic.

Henry, die pas in de 86ste minuut inviel voor ex-Fortuna Sittard-aanvaller Tijjani Noslin, kreeg zes minuten na zijn entree een gele kaart van scheidsrechter Daniele Chiffi nadat hij met zijn hoofd tegen het hoofd van Pongracic ging staan.

Daarmee was het nog niet gedaan. Chiffi moest beide spelers tot kalmte zien te manen, daar beide spelers ruzieden om de bal. Na afloop van het duel, dat Hellas met 0-1 won, bleven Henry en Pongracic ruziën.

Op beelden is te zien hoe D'Aversa naar Henry liep, om de Fransman een kopstoot uit te delen. De verraste Henry ging even naar de grond, waarna hij D'Aversa achterna wilde gaan. Henry werd tegengehouden door meerdere teamgenoten en stafleden.

Lecce coach Roberto D’Aversa appeared to headbutt Verona striker Thomas Henry at full time….. pic.twitter.com/FUI78TAkht — Italian Football News ???? (@footitalia1) March 10, 2024

Henry was woedend en schreeuwde richting meerdere aanwezigen op het veld, terwijl hij ook gebaren maakte richting D'Aversa. Met die gebaren wilde Henry duidelijk maken dat D'Aversa te bang was om hem te confronteren. Zowel Henry als D'Aversa kreeg rood.

Hellas won het duel met 0-1 dankzij een treffer van Michael Folorunsho, die scoorde op aangeven van ex-Groninger Tomás Suslov. Dankzij de zege stijgt Hellas, waar voormalig NEC'er Elayis Tavsan niet van de bank kwam, naar plek dertien. De ploeg uit Verona heeft 26 punten, slechts twee meer dan nummer achttien Frosinone. Empoli heeft 25 punten verzameld.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties