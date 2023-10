Meevaller voor Ronald Koeman en Oranje dag voor kraker in Athene

Zondag, 15 oktober 2023 om 11:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:25

Wout Weghorst traint zondagochtend gewoon mee met het Nederlands elftal. De boomlange spits had vrijdag tegen Frankrijk (1-2 nederlaag) een basisplaats, maar moest de strijd in de 38ste minuut al staken vanwege blessureleed. Ronald Koeman komt zondagavond op een persconferentie waarschijnlijk met meer nieuws omtrent de inzetbaarheid van Weghorst in het EK-kwalificatieduel met Griekenland van maandag.

Weghorst moest vrijdag in de Johan Cruijff ArenA dus al voor het rustsignaal worden vervangen door Koeman. De aanvalsleider van Oranje kwam in de eerste helft in botsing met Antoine Griezmann en had direct veel last. Hij probeerde het nog wel, maar een wissel bleek onvermijdelijk te zijn. Weghorst werd tegen de Fransen afgelost door Donyell Malen.

De basisspelers van de ontmoeting met Frankrijk werkten zaterdag een uitllooptraining af, maar Weghorst sloeg die sessie over. Een dag later is de spits van 1899 Hoffenheim fit genoeg om aan te sluiten bij de groepstraining. Het is voorlopig afwachten of Weghorst de oefensessie van het Nederlands goed doorstaat. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf meldt via X dat de aanvaller geen problemen kende tijdens de warming-up en ook de basisoefeningen met de bal afsloot met een ruime voldoende.

Zonder Weghorst was Oranje in de tweede helft niet in staat om voor een goed resultaat te zorgen tegen het sterke Frankrijk. Ook de ingevallen Malen bracht daar geen verandering in. Quilindschy Hartman scoorde nog wel in de slotfase, maar dat was niet voldoende om de dubbelslag van Mbappé in Amsterdam weg te poetsen.

Laatste training

De afsluitende training van Oranje in aanloop naar de interland tegen Griekenland is overigens alleen het eerste kwartier toegankelijk voor pers en publiek. Het is daarom niet duidelijk of Weghorst de gehele sessie zal meemaken. Na de training in de Zeister bossen vertrekt het Nederlands elftal richting Athene, om daar maandag aan te treden tegen Griekenland.

De Grieken wonnen zelf vrijdag met 0-2 van Ierland en zagen Nederland dus verliezen van het reeds geplaatste Frankrijk. De Oranje-opponent van maandag steeg hierdoor naar de tweede plaats in kwalificatiegroep B, met een voorsprong van drie punten op de ploeg van Koeman. Wel heeft Griekenland een kwalificatieduel meer gespeeld.

Het Nederlands elftal moet maandag minstens een nederlaag voorkomen, om zo uitzicht te houden op rechtstreekse plaatsing voor het EK. Mocht Griekenland winnen, dan heeft de Europees kampioen van 2004 volgende maand tegen Frankrijk aan een punt genoeg om de tweede plaats, en een ticket voor het EK, definitief veilig te stellen. Oranje kan zich in dat geval nog wel via de play-offs plaatsen voor de eindronde in Duitsland.