‘Meest verrassende konijntje uit Francesco Farioli’s hoge hoed’ maakt indruk op Algemeen Dagblad

Na de nipte 1-0 zege op FK Vojvodina kan Francesco Farioli overwegend positief terugkijken op zijn vuurdoop als Ajax-trainer. De Amsterdammers vertoonden bij vlagen dominant spel en lieten met name in de eerste helft na al een voorschot op de derde voorronde van de Europa League te nemen. Ook het Algemeen Dagblad werd een stijgende lijn gewaar. “Farioli liet zien met dezelfde ingrediënten betere soep te kunnen serveren.”

Na een stroeve openingsfase waarin met name Remko Pasveer een weifelende indruk maakte, kreeg Ajax het heft in handen. Dat zag ook het AD. “In het tweede kwart trok de ploeg van Farioli de teugels serieus aan. De bal ging gemakkelijk en vaak ook in één keer van voet naar voet, wat even een schiettent opleverde. Kenneth Taylor, Carlos Forbs, Kian Fitz-Jim, Christian Rasmussen, Chuba Akpom; allemaal namen ze het doel van de nummer 4 van de Servische competitie meerdere keren vergeefs onder vuur.”

In de tweede helft kwam Ajax minder voor de dag. Vlak na de thee was het Vojvodina dat het initiatief nam, en kwamen de Amsterdammers goed weg na een bal op de paal van invaller Aleksa Vukanovic. Het AD erkent dat ook Ajax mogelijkheden kreeg (buiten de goal om), maar klampt zich vooral vast aan het eerste bedrijf.

“Farioli, die nog niet één keer klaagde over het gebrek aan versterkingen, beschikte over slechts vijf basisspelers van vorig seizoen en voegde daar een handvol voetballers aan toe dat zich al (eens) richting uitgang begaf”, zo wordt er geschreven. Het oordeel over Farioli: “Zeker voor de rust liet hij zien met dezelfde ingrediënten een betere soep dan zijn voorgangers te kunnen serveren.”

’Meest verrassende konijntje’ maakt indruk

Het AD betitelt alle verrassingen in de basiself donderdag ‘konijntjes uit de hoge hoed van Farioli’. Met name Youri Baas, die links in het centrum van de verdediging begon, krijgt mooie woorden toegedicht.

“Hij was misschien wel het meest verrassende konijntje”, aldus het AD. “Linkerverdediger Baas, die bij NEC vorig seizoen offensievere posities bekleedde (die van linksback en linksbuiten, red.), toonde zich ook in het centrum van de defensie zeer betrouwbaar.”

