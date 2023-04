Meerdink valt in bij Youth League-finale en haalt direct trekker over

Maandag, 24 april 2023 om 19:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:06

AZ Onder 19 ligt op koers om de finale van de Youth League tegen Hajduk Split te gaan winnen. De Alkmaarse jeugdploeg is twintig minuten voor tijd op voorsprong gekomen dankzij Ernest Poku. De spits, die Mexx Meerdink vervangt, plaatste de bal met een heerlijk schot van afstand precies in de hoek. Daarna ging het hard, want goals van Poku en Mexx Meerdink brachten de stand op 4-0. Een penalty van Jayden Addai had AZ vlak voor rust al op voorsprong gezet. De wedstrijd is live te zien op Ziggo Sport.

Mexx Meerdink zit verrassend alsnog bij de selectie van AZ, zo werd vlak voor de aftrap duidelijk. De Alkmaarders hebben de negentienjarige spits alsnog op tijd in Zwitserland gekregen voor de eindstrijd in het prestigieuze UEFA-jeugdtoernooi. Meerdink begint op de bank achter Ernest Poku, die afgelopen vrijdag de penaltyserie besliste voor AZ O19 tegen Sporting Portugal (2-2, 3-4 n.s.).

Het eerste elftal van AZ kampt met grote personele problemen als het gaat om de aanvalslinie, waardoor het meespelen van Meerdink in de Youth League-finale twijfelachtig was. Zondagavond viel de centrumspits tegen RKC Waalwijk (3-0 winst) in de 21ste minuut in voor de geblesseerd geraakte Jens Odgaard. In de rust van het duel werd Meerdink door hoofdcoach Pascal Jansen alweer gewisseld.

Toen werd Djordje Mihailovic, een aanvallende middenvelder, ingebracht. Doordat ook Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson al in de lappenmand lagen wordt de spoeling bijzonder dun in de voorhoede bij het eerste elftal van de Alkmaarders. Meerdink wordt daardoor al meer en meer ingezet in het eerste elftal. Afgelopen donderdag schoot hij AZ 1 nog naar de halve finale van de Conference League in de strafschoppenserie tegen Anderlecht (2-0, 4-1 n.s.).



?????????? zet AZ op voorsprong ?? Een hele domme fout van de verdediging… ??#ZiggoSport #AZHAJ pic.twitter.com/3A1kNkOKJM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 24, 2023

Opstelling van AZ O19: Owusu-Oduro; Mastoras, Schouten, Goes, Beukers; Smit, De Jong, Kwakman; Addai, Poku, Daal.