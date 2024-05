Meerderheid Premier League-clubs stemt tegen afschaffing van de VAR

De meerderheid van de Premier League-clubs wil de VAR (Video Assistant Referee) behouden, zo laat Sky Sports donderdag weten. Wolverhampton Wanderers diende woensdag een voorstel in om de videoscheidsrechter te schrappen vanaf het seizoen 2024/25, maar lijkt niet op genoeg bijval te kunnen rekenen.

De VAR is sinds 2019 niet meer weg te denken uit de Premier League. Destijds werd de technologie ingeschakeld om de scheidsrechters op het veld te ondersteunen met een aantal extra ogen.

Vijf jaar later wordt de technologie nog steeds ieder weekend gebruikt, maar nog altijd vinden er af en toe scheidsrechterlijke dwalingen plaats. De club uit Wolverhampton diende daarom een voorstel in, dat gehoord gaat worden tijdens een algemene ledenvergadering op 6 juni.

Om daadwerkelijk de VAR te laten verdwijnen zouden er in navolging van Wolves nog dertien clubs voor de afschaffing moeten stemmen, dat aantal is niet bereikt. Het betekent echter niet dat de clubs blij zijn met de huidige staat van de technologie. Ze eisen aanzienlijke verbeteringen, waarvan de Premier League beweert dat die op komst zijn voor het aankomende seizoen.

Hoewel de clubs dus niet stemmen voor de verdwijning van de VAR, kunnen zij zich wel vinden in de standpunten die de Wolves hebben opgesteld in het voorstel. De meerderheid van de clubs is van mening dat het schrappen van de VAR echter contraproductief is en dat dit de reputatie van de competitie zou schaden. Naast het gros van de clubs is ook het bestuur van de Premier League fel tegen het voorstel. De voetbalcompetitie erkent het recht van Wolves om een dergelijk voorstel te doen, maar meent dat een afschaffing juist averechts werkt en tot meer onjuiste beslissingen zou leiden.

Bij de topclubs in de competitie heerst het gevoel dat videoscheidsrechters meer een hulp zijn dan een belemmering, en dat de focus moet liggen op het verbeteren van de communicatie met supporters en de toepassing. Bij de vorige vergadering op 11 april gaf voormalig scheidsrechter Howard Webb een presentatie over semi-geautomatiseerde buitenspeltechnologie, een initiatief waar de clubs unaniem voor hebben gestemd.

Eerder deze jaargang toonden statistieken aan dat het aantal juiste beslissingen door de VAR van 82 naar 96 procent was gestegen in de hoogste Engelse voetbaldivisie.

