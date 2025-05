'Meerdere clubs uit Champions League azen op handtekening smaakmaker PSV'

PSV wil dolgraag verder met Ivan Perisic, wiens contract na dit seizoen afloopt. De kans bestaat echter dat de 36-jarige Kroaat deze zomer besluit om van club te wisselen, meldt het Eindhovens Dagblad.

De Eindhovenaren willen net als Perisic weer in de Champions League uitkomen. In het miljardenbal zijn diverse clubs die eveneens azen op de handtekening van de routinier, zo weet de regionale krant.

Perisic presteert zeer constant, waardoor hij in trek is bij andere clubs. ''Hij heeft een aantal kwaliteiten die hem voor de absolute top nog altijd geschikt maken. Niet alleen het vermogen om heel vaak op de goede plek te staan, valt op'', schrijft clubwatcher Rik Elfrink.

''Ook zijn vaardigheid om met links en rechts snel te schieten en het kleinste beetje ruimte te benutten, is opmerkelijk'', voegt de PSV-volger daaraan toe. Perisic laat het niet alleen zien in de Champions League, maar ook tegen de mindere goden.

Binnen PSV is er veel lof voor de professionele houding en winnaarsmentaliteit van Perisic. De multifunctionele Kroaat is ook in de herfst van zijn loopbaan hongerig en heeft zijn vizier afgesteld op het WK in 2026.

PSV wil graag verlengen, maar dan wel de garantie hebben dat Perisic de club in het seizoen 2025/26 trouw blijft. De routinier staat daar voor open, maar sluit de stap naar een Europese topclub niet uit. Dit was de afgelopen week dan ook het belangrijkste thema tijdens de contractbesprekingen.

De leiding van PSV zou met Perisic afspraken kunnen maken over een afkoopsom. In Eindhoven loopt men echter liever helemaal geen risico en in een ideale situatie blijft Perisic het hele seizoen in het Philips Stadion voetballen.