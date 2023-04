Meer seinen op groen: Barcelona heeft plan met La Masía om Messi te betalen

Woensdag, 26 april 2023 om 12:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:19

Barcelona krijgt meer en meer vertrouwen in de komst van Lionel Messi. AS meldt dat de Catalanen een businessplan hebben ontwikkeld om een deel van het contract van de 35-jarige ster van Paris Saint-Germain te kunnen bekostigen. Het idee is om van het voormalige hoofdkwartier van La Masía een museum te maken dat exclusief is toegewijd aan Messi.

Het voormalige gebouw van La Masía was tot 1702 een boerderij en werd in 1966 gekocht door Barcelona als een centraal punt voor de jeugdacademie. Het gebouw, dat vlak bij het Spotify Camp Nou staat, wordt sinds 2009 niet meer gebruikt, omdat de jeugdopleiding toen verhuisde naar een moderner pand. Het oude gebouw zal dus worden omgebouwd tot een 'Messi Space', als het plan doorgaat.

Het voormalige gebouw van La Masía zou in de 'Messi Space' moeten worden omgeturnd.

Barcelona voert daarover gesprekken met de grote Spaanse provider Telefónica. De 'Messi Space' zou een wereldwijde maatstaf zijn op het gebied van de nieuwste technologieën en, volgens het businessplan, duizenden toeristen en fans aantrekken die terugkerende inkomsten zouden genereren. Op die manier kan Messi ondanks de financiële problemen terugkeren bij zijn geliefde Barcelona. De ster is transfervrij, maar strijkt in Parijs een megasalaris van minimaal dertig miljoen euro per jaar op.

Barça mag vanwege de strenge Financial Fair Play-regels momenteel geen nieuwe spelers inschrijven, maar verwacht dat de verkoop van enkele spelers ruimte zal bieden. De signalen voor de terugkeer van Messi staan voor een groot deel op groen. Voorzitter Joan Laporta voerde al meerdere gesprekken met Jorge Messi, de vader en belangenbehartiger van de aanvaller. Ook trainer Xavi heeft veelvuldig contact met zijn oud-ploeggenoot Messi, zo bevestigt AS.