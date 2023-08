Medic maakt bij debuut voor Ajax wereldgoal van ongelooflijke afstand

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 20:55 • Laatste update: 21:07

Jakov Medic maakt bij zijn debuut voor Ajax meteen grote indruk. De centrumverdediger, die overkwam van FC St. Pauli, bracht de Amsterdammers in de openingswedstrijd van de Eredivisie tegen Heracles Almelo met een weergaloos schot van gigantische afstand vlak voor rust op gelijke hoogte: 1-1. Vlak daarvoor was Heracles zeer verrassend aan de leiding gekomen via Mario Engels.

Ajax raakte na een half uur zijn doelman Gerónimo Rulli kwijt. De Argentijn moest per brancard van het veld na een ongelukkige botsing met Heracles-spits Jizz Hornkamp. Rulli lag lang op de grond, waardoor er liefst elf minuten blessuretijd aan de eerste helft werd toegevoegd. Daarin kwam Heracles in minuut 45+5 aan de leiding. Ajax-linksback Anass Salah-Eddine verzuimde de bal na een voorzet op te ruimen, waardoor Engels die heel eenvoudig en van dichtbij kon intikken: 0-1. Ajax ging in de achtervolging en kwam binnen drie minuten weer op gelijke hoogte. Medic, die al enkele goede kopkansen had gemist, vuurde de bal van meer dan dertig meter vernietigend in de kruising.