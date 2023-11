Mediawereld hard voor ‘flets’ Oranje na plaatsing: ‘Behoort hooguit tot subtop’

Zondag, 19 november 2023 om 09:21 • Lars Capiau

De Nederlandse kranten zijn blij met de plaatsing van het Nederlands elftal voor het EK 2024 in Duitsland. Toch plaatst het landelijk journaille kritische kanttekeningen bij het vertoonde spel in de wedstrijd tegen Ierland (1-0 winst) en in de kwalificatiecyclus in het algemeen.

"Het Nederlands elftal deed het wat aan zijn stand is verplicht", schrijft De Telegraaf. De ochtendkrant deelt een compliment uit aan Ronald Koeman, die door de vele blessures flink moest schuiven in zijn elftal.

Toch heerst er geen hosanna in de mediawereld. "Het spel was zoals wel vaker deze kwalificatie beroerd. Het EK werd niet bereikt met een galavoorstelling, maar dat zal Koeman een zorg zijn." Terugblikkend op de gehele kwalificatieperiode, is Valentijn Driessen verre van positief.

De journalist zag een 'fletse' wedstrijd tegen Gibraltar (3-0 winst) en verbaasde zich over de door Koeman gekozen 5-3-2 formatie. "Oranje toonde eigenlijk geen moment het ware Nederlandse gezicht", schrijft hij. "In Dublin ontsnapten de Nederlanders aan een blamage na een tactische omzetting naar 4-3-3 in de rust."

Oranje wist zich echter te plaatsen voor het EK. "Voor velen is de ergernis van de kleurloze kwalificatie daarmee afgespoeld", schrijft Driessen. "Afgaande op de wedstrijd tegen Ierland hebben Koeman en zijn internationals niet bepaald hun kandidatuur gesteld als opvolger van Italië als nieuwe kampioen van Europa."

"Het spel sprak zoals in de hele kwalificatie niet tot de verbeelding. In plaats van op de banken te staan, viel vooral gegeeuw te horen van de fans op de tribune", besluit Driessen.

Ook het Algemeen Dagblad viert geen groot feest. "We zijn er weer bij!", kopt de krant. "Spectaculair was het spel wederom niet, maar de kwalificatie is verdiend. Tot de topfavorieten hoort Oranje deze keer echter zeker niet. Daarvoor was het verschil met groepswinnaar Frankrijk domweg veel te groot en het veldspel te karig."

"Onmiskenbaar hoort dit Oranje hooguit tot de subtop van Europa", concludeert het dagblad. "Een elftal dat met een gedegen teamdiscipline heus een kans maakt ver te komen, maar vooralsnog niet veel meer dan dat."

"Dit Oranje heeft achterin en op het middenveld opties genoeg, maar voorin ontbreekt de topkwaliteit om tegenstanders voortdurend de wil op te leggen", stipt het medium het probleempunt van de selectie aan.

De Volkskrant beschrijft de wedstrijd van het Nederlands elftal als 'zuinig'. De krant zoomt in op Wout Weghorst, die trefzeker was en volgens de krant 'een van de besten' van het veld was. "Weghorst werkte, rende, gleed, scoorde, legde ballen terug, wees waar hij de bal wilde hebben of waar anderen moesten lopen. Het was een echte Wout-wedstrijd", schrijft het medium.

Volgens het NRC heeft Nederland de kwalificatiecyclus overleefd door het noodgedwongen doorselecteren van Koeman. Door de waslijst aan blessures ontstond een 'fundament voor de toekomst', schrijft de krant, dat Quilindschy Hartman, Tijjani Reijnders en Bart Verbruggen als toekomstige steunpilaren ziet.

Over het spel van de nationale selectie is het nieuwsblad niet te spreken. "Het duel met Ierland is exemplarisch voor het moeizame, labiele jaar van dit Oranje in opbouw. Combinaties lopen stroef, er zit weinig dynamiek en overtuiging in de opbouw en het aanvalsspel is labiel, met een gebrek aan snelheid en creativiteit – de grootste achilleshiel van Oranje."