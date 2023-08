Mediateam Ajax stijgt naar ongekende hoogte met afscheidsvideo voor Álvarez

Donderdag, 10 augustus 2023 om 14:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:03

Ajax heeft Edson Álvarez middels een uiterst indrukwekkende afscheidsvideo bedankt voor bewezen diensten. De Mexicaan laat Nederland achter zich voor een avontuur bij West Ham United, zo is donderdag bekend geworden. Ajax strijkt 38 miljoen euro op met de transfer van Álvarez en betaalt dat terug middels een schitterend laatste eerbetoon.

Voor de video is het mediateam van Ajax afgereisd naar Tlalnepantla de Baz, de geboorteplaats van Álvarez, waar het onder meer sprak met de vader van de middenvelder. "Edson vertegenwoordigt de grootste trots die ik en de rest van de familie ooit hebben gehad", aldus Álvarez senior. Ook zijn moeder komt aan het woord. "We zijn trots op Edson sinds hij een kind was."

4 Edson. 4 Mexico. 4 the Future. pic.twitter.com/JDmdA0PCvp — AFC Ajax (@AFCAjax) August 10, 2023

"Zijn doelen stonden al vast toen hij nog jong was", gaat zijn moeder verder. "Edson is Edson, mijn zoon. Ik zal altijd van hem houden. Altijd. Hij heeft altijd gezegd: 'God weet wat er gaat gebeuren, maar ik ga naar Ajax.' Hij wist dat dit ging gebeuren, daar was hij zeker van." De beelden maken zichtbaar indruk op Álvarez, die zijn emoties de vrije loop laat en geniet van het moment.

Ajax betaalde in de zomer van 2019 een bedrag van 15 miljoen euro aan Club América voor Álvarez. De middenvelder groeide uit tot een dragende kracht en won onder meer twee landstitels en de beker. Aan het begin van het vorige seizoen bood Chelsea 50 miljoen euro voor Álvarez, maar Ajax stond hem niet toe te vertrekken. De Mexicaan bleef een vaste basisspeler. Meestal op het middenveld, soms in het hart van de defensie.