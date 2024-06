Media in Tsjechië zoomen massaal in op ‘onsportieve’ actie van Cristiano Ronaldo tijdens openingsduel Portugal op het EK

Cristiano Ronaldo is voor even persona non grata in Tsjechië. De 39-jarige superster van Portugal en Al-Nassr vierde het late winnende doelpunt van teamgenoot Francisco Conceição vlak voor de neus van doelman Jindrich Stanek.

De 28-jarige Stanek kon dinsdagavond in blessuretijd niet voorkomen dat Conceição de winnende 2-1 voor zijn rekening nam, waardoor Portugal drie punten mocht bijschrijven in Groep F. Beelden van een euforische Ronaldo na het doelpunt van Conceição gaan viraal op social media.

Deswegen ist messi der ?? wie peinlich ist ronaldo bitte pic.twitter.com/tUUJoJ7FHs — 0?7???? (@0_7_user) June 18, 2024

Op video’s valt te zien dat Ronaldo zijn vuist balt naar Stanek, waarna de aanvoerder van Portugal ook nog iets snauwt naar middenvelder Petr Sevcik. Vervolgens meldde Ronaldo zich pas bij Conceição, om het winnende doelpunt met zijn teamgenoten te vieren.

Cristiano Ronaldo celebrating Portugal's 92nd minute match winner in front of Czechia GK Jindrich Stanek ?? pic.twitter.com/Tv3rzizVya — ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2024

In Tsjechië is men not amused over de ‘onsportieve’ actie van Ronaldo. Stanek, die de Portugees een legende noemt, wil het voorval echter niet groter maken dan het is. “Ronaldo is een van de beste spelers ooit, dus om hem dan van scoren te houden voelt goed. Ik heb er nu alleen niet veel meer aan, gezien het resultaat”, aldus de sluitpost in gesprek met iDnes.

Ook bondscoach Ivan Hasek wil Cristiano Ronaldo niet afvallen vanwege zijn actie jegens Stanek. “Het is ongelooflijk dat hij op zijn leeftijd nog steeds zo sterk en gevaarlijk is. Hij toonde genialiteit, kreeg kansen en bezorgde ons veel problemen. Hij is een van de beste spelers ooit.”

