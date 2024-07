Medefans spuwen gal over Oranje-supporter: ‘Klaphark, wat een sneuneus is dit!’

Medefans spuwen gal over supporter van het Nederlands elftal: ‘Klaphark, wat een sneuneus is dit!’

Een supporter van het Nederlands elftal heeft zich zaterdag voorafgaand aan de kwartfinale van Oranje tegen Turkije de woede op de hals gehaald van medefans. De supporters is een van de gelukkigen die in het bezit is van een wedstrijdticket voor het duel in Berlijn, maar laat in gesprek met ESPN weten dat hij zijn kaartje voor een veelvoud gaat verkopen.

“We hebben nog een kaartje over”, bekent de supporter. “We gaan hem verkopen. Ik geef er niet zoveel om om in het stadion te kijken. Ik heb liever fans om me heen die allemaal flink juichen.”

De Oranje-fan geeft aan dat hij zijn wedstrijdticket voor ongeveer 500 euro gaat verkopen. In zijn ogen is dat een ‘schappelijke prijs’. “Even flink cashen, even gratis hierheen. Een gratis weekend, daar gaan we voor”, besluit hij trots.

ESPN heeft het vraaggesprek met de supporter gedeeld op X. Onder de video regent het negatieve reacties van andere Oranje-fans.

Naar het stadion ? Geld verdienen ? — ESPN NL (@ESPNnl) July 6, 2024

Wat ben je nou voor een klaphark, die zit nooit in een stadion dat zie je zo! — Taco van der Mast (@TacovdMast) July 6, 2024

Wat een sneuneus zeg ????????? — Marcel Verhoef (@MVerhoef1964) July 6, 2024

Als je het een ander gunt kan je ook je kaartje gewoon voor 100 euro verkopen. Hij voelt zich heel stoer maar het is gewoon sneu! — Frank de Vries (@avecFrank) July 6, 2024

