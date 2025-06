Kylian Mbappé reageert direct na komst Paul Pogba naar AS Monaco

Paul Pogba blaast zijn loopbaan nieuw leven in. De 32-jarige middenvelder heeft zaterdag een contract tot medio 2027 getekend bij AS Monaco. Afgelopen week werd duidelijk dat Pogba voor een nieuwe kans gaat bij de nummer drie in de Ligue 1 van afgelopen seizoen, waar hij het shirt met nummer 8 zal dragen.

Pogba kwam in september 2023 voor het laatst in actie. De Fransman kreeg destijds een dopingschorsing opgelegd van vier jaar, al werd de straf in hoger beroep teruggebracht tot anderhalf jaar.

De schorsing leidde tot ontbinding van Pogba's contract bij Juventus. Na een voetballoze periode van bijna twee jaar krijgt de routinier een nieuwe kans in het shirt van Monaco.

Op een filmpje dat door Monaco op Instagram is een dolblije Pogba te zien in het shirt van zijn nieuwe werkgever. Kylian Mbappé, met een verleden bij Monaco, reageert door het plaatsen van zeven keer een emoji van vuur.

Pogba kan zich verheugen op het spelen in de Champions League. Bij de Monegasken krijgt de 91-voudig international van Frankrijk onder meer te maken met voormalig PSV'er Jordan Teze.

De aanwinst van Monaco debuteerde als profvoetballer namens Manchester United, waarna hij zich bij Juventus ontwikkelde tot wereldster.

In de zomer van 2016 betaalde Manchester United liefst 105 miljoen euro om Pogba terug te kopen. Zes jaar later keerde hij transfervrij terug naar Turijn.