Mbappé staat eindelijk in de basis en maakt dat dubbel en dwars waar

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:11

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond eindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Luis Enrique zette Kylian Mbappé voor het allereerst in de basis en zal daar absoluut geen spijt van hebben. De Franse steraanvaller blonk tegen RC Lens uit en maakte twee doelpunten. Marco Asensio zorgde voor de eerste Parijse goal, terwijl Lens in de slotseconden nog een eretreffer maakte via Morgan Guilavogui: 3-1. PSG heeft vijf punten uit drie duels en klimt naar de vierde plek. Lens, vorig seizoen nog de nummer twee van Frankrijk, is dramatisch begonnen en staat met één punt zestiende.

Voor het eerst dit seizoen was er een basisplaats voor Mbappé en Ousmane Dembélé. De aanvallers stonden op de vleugel geposteerd, met Asensio als valse spits vanuit de as opererend. Bij Lens moest Stijn Spierings, deze zomer transfervrij overgekomen van Toulouse, het net als in de eerste twee wedstrijden doen met een invalbeurt. Wel speelde Spierings nu beduidend langer, daar de middenvelder in de rust inviel.

Lens kwam niet alleen naar het Parc des Princes om te verdedigen. Na een half uur ontstond de eerste grote kans voor PSG uit een knap uitgevoerde counter. Mbappé kreeg op aangeven van Dembélé een goede schietkans, maar stuitte in de korte hoek op doelman Brice Samba. Ook een fraaie halve omhaal van Mbappé slaagde niet, maar PSG kwam vlak voor rust alsnog aan de leiding. Asensio kreeg de ruimte om de bal op zeventien meter van het doel zelf klaar te leggen en plaatste die knap binnen: 1-0. Het was voor de van Real Madrid overgenomen aanvaller zijn eerste doelpunt in Parijse dienst.

Met de voorsprong op zak kon PSG in de tweede helft met een iets geruster gevoel op zoek naar meer. Achraf Hakimi verprutste een goede mogelijkheid door van dichtbij ver naast te schuiven, maar Mbappé bracht de marge in de 52ste minuut alsnog op twee. De steraanvaller combineerde er lustig op los met linksback Theo Hernández en schoot van zestien meter vernietigend binnen: 2-0. In blessuretijd tekende Mbappé ook voor het derde doelpunt van PSG. De aanvaller werd knap bereikt door Fabián Ruiz en schoot de bal via twee verdedigers van Lens binnen: 3-0. PSG was in de vijfde minuut van de blessuretijd niet meer bij de les en gaf zo een doelpunt weg aan Lens. Guilavogui schoot van dichtbij binnen: 3-1.