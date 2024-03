Mbappé schudt alles van zich af en leidt PSG naar kwartfinale Champions League

Paris Saint-Germain heeft zich dinsdagavond in een probleemloos duel met Real Sociedad geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Nadat de Franse topploeg in eigen huis al met 2-0 zegevierde, vormde Sociedad ook in Spanje geen groot obstakel: 1-2. Kylian Mbappé had allesbehalve last van de perikelen rondom zijn persoon en maakte beide treffers van de Parijzenaren.

Ondanks alles wat er te doen is om Mbappé startte hij zoals gewoonlijk in de basis bij PSG. De steraanvaller, die naar alle waarschijnlijkheid in de komende maanden bij Real Madrid tekent, werd de afgelopen twee Ligue 1-wedstrijden vroegtijdig naar de kant gehaald door Luis Enrique, ondanks een gelijke tussenstand. In Spanje werd Mbappé als spits voorin vergezeld door Ousmane Dembélé en Bradley Barcola.

Aan de kant van Sociedad was er een verrassende basisplek voor Sheraldo Becker. De Surinamer met een verleden in Nederland verscheen pas twee keer eerder aan de aftrap namens de club uit San Sebastian.

In de tiende minuut werd de ban bijna gebroken. Mbappé had een fraaie versnelling in huis en gaf voor op Barcola, maar het Franse talent zag doelman Álex Remiro redding brengen.

Vijf minuten later was het alsnog raak voor PSG en nagenoeg vanzelfsprekend was Mbappé de gevierde man. De bijna transfervrije aanvaller werd in het vijandelijke strafschopgebied ingespeeld door Dembélé, verschalkte zijn tegenstander met een nepschot en schoot kiezelhard raak in de verre hoek: 0-1. Het schot van Mbappé had dusdanig veel vaart dat het doelnet zelfs scheurde. Nog voor rust kreeg de superspits een grote kans op de 0-2, maar Remiro liet zich deze keer niet passeren.

In het tweede bedrijf was het alsnog snel raak voor Mbappé. Na een razendsnelle counter kwam hij oog in oog met de doelman van Sociedad en schoot hij in de korte hoek raak: 0-2. Daarmee leek de beslissing gevallen te zijn, aangezien de Basken tot dan toe weinig aanspraak maakten op het maken van een doelpunt.

Snel na de tegentreffer dacht Sociedad dan toch te scoren. Een voorzet die achter de laatste linie van PSG belandde werd behendig binnengekopt door Ander Barrenetxea, maar de invaller deed dat vanuit buitenspelpositie. In minuut 79 kreeg Beñat Turrientes een goede mogelijkheid namens de thuisploeg, maar de middenvelder schoot recht op Gianluigi Donnarumma af.

Vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd was het dan toch raak voor Sociedad. Een corner belandde in de kluts bij Mikel Merino, die overtuigend de eretreffer op het bord zette: 1-2.

