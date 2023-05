Mbappé schiet tweemaal heerlijk raak en gidst PSG officieus naar landstitel

Zondag, 21 mei 2023 om 22:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:48

Paris Saint-Germain heeft de Franse landstitel met bijna de volledige honderd procent zekerheid te pakken. De ploeg van trainer Christophe Galtier won met 1-2 bij AJ Auxerre, waardoor naaste achtervolger RC Lens met twee wedstrijden te gaan op zes punten is gezet. Het verschil in doelsaldo is echter dusdanig (+50 om +34), dat alleen een wonder PSG nog kan scheiden van de titel. Grote man aan de kant van de Parijzenaren was Kylian Mbappé, die voor twee uiterst fraaie doelpunten tekende. Volgende week is een puntje bij RC Strasbourg genoeg om de landstitel officieel binnen te slepen.

Auxerre trad in een 5-4-1-opstelling aan in een poging de sterrenformatie van Galtier af te stoppen. Galtier trad aan in een aanvallende 3-4-4-fortmatie. Voorin werd spits Hugo Ekitike geflankeerd door Lionel Messi (rechts) en Mbappé (links). Juan Bernat en Warren Zaïre-Emery moesten vanaf het middenveld voor de aanvoer naar voren zorgen, terwijl Fabián Ruiz en Marco Verratti de controleurs waren. Danilo Pereira, Sergio Ramos en Marquinhos vormden de defensie voor doelman Gianluigi Donnarumma.

?????????????? ????????.. MBAPPÉ! Wat een heerlijke actie van de Franse topspits ?? Auxerre is gewaarschuwd voor deze speler van wereldklasse ???#ZiggoSport #Ligue1 #AJAPSG pic.twitter.com/kixdup4a4A — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023

PSG maakte al snel korte metten met de thuisploeg. In de zesde minuut ging het allemaal even iets te snel voor Auxerre en binnen no time stond Mbappé vrij voor het doel. De Fransman kapte zijn directe tegenstander tot tweemaal toe uit en haalde vervolgens verwoestend uit in de kruising: 0-1. Luttele minuten later was het weer raak voor de steraanvaller. Slordig balverlies bij Auxerre leidde balbezit in voor Messi, die Mbappé door de benen van de slimme Ekitike aanspeelde. Mbappé haalde in één keer uit en zijn poging bleek Auxerre-doelman Ionut Radu te machtig: 0-2. Het tempo van de wedstrijd zakte vervolgens behoorlijk: PSG hoefde niet meer, terwijl Auxerre maar weinig gevaar kon stichten. Toch kwam de thuisploeg voor rust nog dichtbij. Rayan Raveloson had echter pech en zag zijn poging tegen de lat belanden.

Even knipperen.. en dat is #?? voor Kylian Mbappé! ??? Het gaat razendsnel in Auxerre, PSG binnen een paar minuten op een dubbele voorsprong ??#ZiggoSport #Ligue1 #AJAPSG pic.twitter.com/WWXDHzHHqq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023

Als donderslag bij heldere hemel maakte Auxerre vlak na rust gelijk. Spits Nuno Da Costa verlengde met het hoofd tot bij Lassine Sinayoko, die zag dat Donnarumma te laat bij de grond kwam: 1-2. Het gaf de club het vertrouwen dat in de eerste helft nog ontbrak. PSG bleef zijn kansen creëren, maar onder meer Mbappé had het vizier niet op scherp staan. Auxerre voelde dus dat er nog wat te halen viel. Het leidde een kwartier voor tijd tot een enorme kans voor Gauthier Hein, die zijn goede schot ternauwernood gekeerd zag worden door Donnarumma. In de slotfase verlaagde PSG het tempo, om zo het enthousiaste Auxerre een halt toe te roepen. Dat bleek succesvol. Auxerre kwam niet verder meer dan een schotje, terwijl Mbappé nog voor zijn hattrick leek te tekenen. Hij bleek echter buitenspel te hebben gestaan.