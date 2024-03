Mbappé reageert op pijnlijke wijze op transfer naar Engeland na smeekbede fan

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Kylian Mbappé, die een overstap naar Arsenal niet ziet zitten.

De toekomst van Mbappé is ongeveer elke transferwindow een van de grootste thema's. Nu wijst alles er op dat de Franse superster zijn contract bij Paris Saint-Germain niet gaat verlengen en bij zijn droomclub Real Madrid gaat tekenen.

Maar die zekerheid komt er pas als alle handtekeningen zijn gezet. Tot die tijd zijn er nog altijd mogelijkheden voor andere kapers op de kust. Daarom waagde een dappere Arsenal-supporter ook maar eens een poging.

"Kom naar Arsenal", sprak een fan van the Gunners Mbappé hoopvol toe. De Fransman herhaalde de woorden, rolde zijn ogen en barstte in lachen uit.

"Maar we zullen goed voor je zorgen!", deed de jonge fan een laatste verwoede poging. "Nee, dat is onmogelijk", reageerde Mbappé op de smeekbede. "Daar is het veel te koud!" In Spanje is het doorgaans wat warmer dan in Engeland.

