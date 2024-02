Mbappé naar Real Madrid? ‘Dat kan een groot probleem worden’

Emmanuel Petit is niet meteen enthousiast over een mogelijke transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid, zo tekent AS op uit de mond van de Fransman. De voormalig speler van FC Barcelona, Chelsea en Arsenal ziet zelfs een probleem ontstaan indien zijn landgenoot naar de Spaanse hoofdstad trekt.

"Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren en eerlijk gezegd zijn er met mij nog 67 miljoen Fransen die geen idee hebben wat Mbappé aan het einde van het seizoen zal beslissen", aldus Petit in gesprek met AS.

“Mbappé zei twee weken geleden dat hij kort voor het einde van het seizoen zijn antwoord zal geven. Dus ik heb geen idee of hij in Parijs blijft. Er is zoveel speculatie, zoveel geruchten, overeenkomsten, dat soort dingen."

Marca kwam maandag met het nieuws dat Mbappé twee weken geleden een contract heeft getekend bij Real Madrid. De Franse aanvaller komt naar verluidt voor vijf jaar vast te liggen en wordt de best betaalde speler ooit.

Mocht Mbappé daadwerkelijk vertrekken bij Paris Saint-Germain, dan ziet Petit niet veel clubs die over de financiële middelen beschikken om het astronomische salaris te betalen dat de Fransman verlangt.

Ook qua hiërarchie voorziet Petit problemen. "Als Mbappé naar Madrid gaat, kan dat een groot probleem worden. Niet alleen op het gebied van salaris, maar ook qua leiderschap."

"Bellingham was net als Vinícius Júnior geweldig bezig. Als Mbappé naar Madrid gaat, zal hij als spits moeten spelen, net zoals hij onlangs deed voor PSG. Maar we weten allemaal dat dit niet zijn beste positie is. Er zijn zoveel vragen en geen antwoorden."

In Frankrijk zijn ze het getouwtrek om Mbappé zat, zo schetst Petit. "Elke zes maanden komt hetzelfde verhaal ter sprake. Gaat hij weg? Blijft hij? Gaat hij weg? Heeft hij vanochtend lekker ontbeten? Heeft hij lekker gepoept? Ook in Frankrijk zijn we er moe van."

Petit vermoedt dat spelers zich ook aan de situatie storen. "Omdat alle aandacht de hele tijd op Mbappé gericht is. We hebben het niet over PSG, we hebben het altijd over Mbappé. Het kan voor sommige spelers een probleem zijn om met zo'n situatie om te gaan."

