Mbappé moet op gesprek komen: ‘Verwachten meer van speler van wereldklasse’

Zaterdag, 11 november 2023 om 20:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:50

Luis Enrique is niet helemaal tevreden over Kylian Mbappé, die zaterdag juist een hattrick produceerde in de uitwedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Stade de Reims (0-3). Volgens de trainer van de grootmacht uit Parijs kan de goaltjesdief nóg belangrijker zijn voor zijn ploeggenoten bij PSG.

"Ik ben vandaag niet helemaal gelukkig met Kylian", zo verklaart de PSG-coach na afloop aan de verzamelde Franse media in het Stade Auguste-Delaune II in Reims. "Over zijn doelpunten heb ik uiteraard niets te klagen." Mbappé scoorde dus driemaal voor de bezoekers en dat was voldoende voor zijn eerste hattrick van dit seizoen.

"Kylian zou het elftal nóg meer kunnen helpen, op verschillende manieren ook", kijkt Luis Enrique met een kritische blik naar de inbreng van zijn sterspeler. "Het is een speler van absolute wereldklasse en daar verwachten we simpelweg meer van. Daar ga ik eerst eens rustig met Kylian over praten, het is namelijk een privékwestie."

Topschutter

Mbappé wist dankzij zijn hattrick in Reims de grens van tien doelpunten te bereiken in de Ligue 1, waardoor hij topscorer is in Frankrijk. Daar had de 24-jarige aanvaller precies tien duels voor nodig. Mbappé kwam daarnaast tot twee doelpunten in de eerste vier groepsduels van PSG in de Champions League.

Luis Enrique wil dat Kylian Mbappé zich nog meer laat gelden bij PSG.

De hattrickheld van PSG heeft nog niet gereageerd op de kritiek van Luis Enrique. Wel sprak hij kort over de geruchten over zijn toekomst in het Parc des Princes. "Of de problemen van afgelopen zomer vergeten zijn? Ik focus me gewoon op het voetbal, want er zijn al genoeg geruchten de wereld ingeholpen", zo zei Mbappé tegenover de Franse sportpers.

"Ik laat jullie over andere zaken praten, daar zijn jullie heel goed in", voegde Mbappé daar enigszins cynisch aan toe. "Ik ben gewoon blij met mijn hattrick, al vond ik het nog belangrijker om het team te helpen", aldus de spits die enkele maanden geleden weigerde zijn contract te verlengen en daardoor korte tijd buiten de selectie werd gelaten. Na een verhelderend gesprek was hij echter weer welkom in de hoofdmacht.

Mbappé doelt met de geruchten waarschijnlijk op de vele verhalen dat hij in 2024, als zijn contract bij PSG afloopt, naar Real Madrid vertrekt. De Koninklijke weet voorlopig echter van niets en benadrukte vorige week in een officieel statement dat er niet wordt gesproken met Mbappé en zijn management over een eventuele transfervrije overgang.