Mbappé-mania is los: superster verschijnt door ‘deadline’ op Spaanse voorpagina

Woensdag, 6 december 2023 om 09:47 • Wessel Antes • Laatste update: 10:24

Real Madrid wil voor 15 januari weten of Kylian Mbappé komende zomer transfervrij overkomt van Paris Saint-Germain, zo meldt het Spaanse AS woensdag. De 24-jarige superster gaat in de komende maanden bepalen waar zijn toekomst ligt en vanaf 1 januari gaat het transfergeweld los, tenzij Mbappé eerder besluit om in Parijs te blijven.

De Fransman zelf kan tot de jaarwisseling namelijk een optie lichten waardoor zijn contract bij PSG automatisch met een jaar wordt verlengd. Real denkt niet dat Mbappé dat gaat doen en wil hem op 1 januari direct een riant aanbod doen. Vanaf die datum mag Mbappé officieel met andere clubs om tafel.

? ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, miércoles 6 de diciembre ?? UN PLAN PARA MBAPPÉ pic.twitter.com/XEyzPW7oFp — Diario AS (@diarioas) December 5, 2023

Real wil Mbappé, die al jaren te boek staat als de gedroomde aanwinst, slechts een halve maand geven om een besluit te nemen, daar de Koninklijke dit seizoen al ondervindt dat een absolute topspits geen overbodige luxe is. Real besloot afgelopen zomer om in zee te gaan met huurspits Joselu (33), als een soort tussenoplossing tot de komst van Mbappé.

Mbappé zelf was in de zomer van 2022 al dicht bij een overstap naar zijn droomclub, maar besloot uiteindelijk toch om zijn lucratieve contract bij PSG te verlengen. Nu lijkt het erop dat de Parijzenaren minder goede papieren hebben op een langer verblijf van de 75-voudig international (46 doelpunten) van les Bleus.

Indien Mbappé in januari zijn jawoord geeft aan Real, kan PSG daar niets meer aan doen en vertrekt de superster komende zomer transfervrij naar Madrid. Dat zou een hard gelag zijn voor les Parisiens, daar Mbappé volgens Transfermarkt de meest waardevolle speler ter wereld is. Zijn huidige marktwaarde wordt getaxeerd op 180 miljoen euro.

De komende maanden wordt er witte rook verwacht vanuit Parijs, waardoor de spanning tussen de clubleiding van PSG en Real nog meer is toegenomen. In de Franse hoofdstad weet men inmiddels ook dat er vanuit de Spaanse grootmacht behoorlijk wat druk op wordt gezet. Zodoende staat Mbappé voor een lastige keuze: blijven bij de club uit zijn geboortestad, of vertrekken naar zijn absolute droomclub.

Mbappé speelt sinds 2017 voor PSG, dat destijds 180 miljoen euro betaalde aan AS Monaco voor zijn diensten. Inmiddels staat de teller op liefst 278 officiële duels namens de vermogende Franse club, waarin de rechtspoot goed was voor 230 doelpunten en 100 assists. Met PSG won Mbappé vijfmaal de landstitel en tal van andere binnenlandse prijzen. Tevens wist hij als contractspeler van de Parijzenaren beslag te leggen op de WK-titel van 2018.