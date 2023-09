‘Mbappé liet tachtig miljoen euro lopen om PSG-rentree te bewerkstelligen’

Dinsdag, 5 september 2023 om 12:30 • Lars Capiau • Laatste update: 12:36

Kylian Mbappé heeft afgezien van een astronomische loyaliteitsbonus van zestig tot tachtig miljoen euro, zo meldt L'Équipe dinsdagochtend. De Franse krant suggereert dat die actie van Mbappé de reden is dat de Franse steraanvaller zich weer bij de selectie van trainer Luis Enrique mocht voegen. Eerder moest de 24-jarige wereldkampioen van de directie nog apart trainen.

Sinds augustus mocht de aanvaller weer meetrainen. In een statement verklaarde Paris Saint-Germain tot die keuze zijn gekomen na 'zeer constructieve, positieve gesprekken'. Mbappé had eerder laten weten geen oren te hebben naar het ondertekenen van een nieuw contract en lichtte de optie voor een eenjarige verlenging niet, waarop hij uit de selectie werd gezet. Omdat zijn contract tot medio 2024 doorloopt wilde de directie dat hij bijtekende of vertrok.

Daarom kwam het voor velen als een verrassing dat de steraanvaller in augustus weer op het trainingsveld stond bij les Parisiens. Men speculeerde dat het vertrek van Lionel Messi naar Inter Miami en Neymar naar Al-Hilal verband hielden met Mbappé's trainingsrentree, maar volgens L'Équipe ligt het afzien van de loyaliteitsbonus dus ten grondslag daaraan.

De toekomst van de Fransman blijft echter ongewis. PSG onderging een kleine transformatie deze zomer en Mbappé is in de nieuwe selectie van Enrique de onbetwiste sterspeler. Toch is de Fransman na dit seizoen transfervrij, waardoor een vertrek allesbehalve uit te sluiten valt. Al jaar en dag wordt de aanvaller in verband gebracht met een transfer naar zijn droomclub Real Madrid, terwijl ook Liverpool deze zomer belangstelling toonde.