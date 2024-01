‘Mbappé kan contractvoorstel verwachten uit Premier League en staat ervoor open’

Kylian Mbappé kan deze zomer ook bij Liverpool terecht, zo meldt Le Parisien. De koploper van de Premier League gooit een lijntje uit naar de 25-jarige sterspeler van Paris Saint-Germain, die komende zomer transfervrij is. Real Madrid heeft zelfs al een aanbieding klaarliggen voor Mbappé, zo meldde The Athletic zaterdag.

Sinds het nieuwe jaar is Mbappé vrij om te onderhandelen met geïnteresseerde clubs, zonder daarvoor eerst toestemming te vragen aan PSG. De Franse grootmacht hoopt nog altijd dat Mbappé ervoor kiest om zijn contract te verlengen.

Real Madrid heeft een belangrijke voorwaarde gesteld aan zijn voorstel: Mbappé moet voor midden januari laten weten of hij erop ingaat. Zo wil de Koninklijke voorkomen dat de club wordt uitgespeeld tegen de concurrentie, zoals dat in de zomer van 2022 gebeurde. Toen was Mbappé ook transfervrij, maar koos hij op het allerlaatste moment voor een zeer lucratief nieuw contract bij PSG.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Liverpool weet dat de kaarten nog niet geschud zijn en hoopt toe te slaan. Volgens Le Parisien staat Mbappé open voor een voorstel van the Reds. Bij Liverpool wordt sterspeler Mohamed Salah al lange tijd in verband gebracht met een vertrek, mogelijk naar Saudi-Arabië. De 31-jarige Egyptenaar ligt tot medio 2025 vast op Anfield.

Mbappé mocht afgelopen zomer niet mee op tour in Japan en Zuid-Korea omdat hij weigerde zijn aflopende contract te verlengen en PSG geloofde dat hij stiekem al een (transfervrije) overeenkomst had bereikt met Real Madrid. Hij werd daarom te koop gezet. Al-Hilal bood 300 miljoen euro (!) voor zijn diensten, wat PSG accepteerde.

Mbappé weigerde echter in gesprek te gaan met de Saudi’s. Uiteindelijk mocht de spits terugkeren in het eerste elftal. De teller staat dit seizoen op 21 doelpunten en 2 assists in 22 wedstrijden namens les Parisiens.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties