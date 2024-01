MbappÃ© is direct betrokken bij liefst vier goals op zorgeloze avond voor PSG

Mbappé is direct betrokken bij liefst vier goals op zorgeloze avond voor PSG

Paris Saint-Germain heeft zaterdag een zorgeloze avond beleefd in de Coupe de France. Luis Enrique durfde het op bezoek bij Orléans, dat uitkomt op het derde niveau, niet aan om Kylian Mbappé thuis te laten. De sterspeler van PSG werd met twee goals en twee assists opnieuw de grote man: 1-4. PSG voegt zich daardoor bij de laatste zestien in het Franse bekertoernooi.

Luis Enrique was vastberaden om Orléans geen kans te bieden op een superstunt, want de coach stelde een compleet sterrenteam samen voor het bezoek aan de derdedivisionist. Naast Mbappé en Gonçalo Ramos kwamen ook grote namen als Marquinhos, Marco Asensio en Randal Kolo Muani aan de aftrap.

Wel werd er bij PSG gewisseld van keeper. Gianluigi Donnarumma hoefde niet mee naar Orléans: in het doel stond de 37-jarige Keylor Navas. Bradley Barcola en Ousmane Dembélé, de vaste vleugelspitsen van Luis Enrique, reisden wel mee met de ploeg, maar bleven de hele wedstrijd op de bank.

Mbappé had ruim een kwartier nodig om de score te openen. De superster wist in het strafschopgebied knap een harde voorzet van Kolo Muani te controleren en drukte af: 0-1.

Orléans wist PSG tot aan de 63ste minuut op die tussenstand te houden. Toen maakte Mbappé er met een overtuigende strafschop 0-2 van. De aanvaller stond snel daarna aan de basis van de 0-3. Mbappé zette precies op maat voor op Gonçalo Ramos, die binnenkopte: 0-3.

Vier minuten voor tijd volgde een eretreffer voor Orléans. Een hoge hoekschop werd gemist door een aantal spelers van beide clubs, waarna Nicolas Saint-Ruf intikte: 1-3.

Daarmee was het nog niet gedaan in het Stade de la Source, waar ongeveer 7.500 supporters aanwezig waren. Mbappé bezorgde de bal in het strafschopgebied bij de vrije Senny Mayulu, die met een fraai stiftje de keeper van Orléans te slim af was. Een heugelijk moment voor de zeventienjarige invaller, die daarmee zijn eerste goal ooit voor PSG maakte.

