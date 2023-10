Mbappé doet Nederland ondanks goal van debutant Hartman opnieuw de das om

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 22:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:02

Het Nederlands elftal heeft vrijdag een nipte nederlaag geleden in de EK-kwalificatiecyclus tegen Frankrijk. Kylian Mbappé bleek met twee doelpunten, waarvan de laatste werkelijk schitterend, opnieuw de grote plaaggeest voor Oranje. De uitblinkende debutant Quilindschy Hartman maakte de wedstrijd met een knappe goal in de slotfase nog spannend, maar Nederland kreeg geen kans meer op een resultaat: 1-2. Oranje moet plek twee in Groep B afstaan aan Griekenland, dat won van Ierland (0-2). Nederland heeft maandag in Griekenland behoefte aan minimaal een punt om goede kans op EK-kwalificatie te houden. Frankrijk is nu zeker van het EK.

Door de blessuregolf die Oranje teistert moest Koeman improviseren. De bondscoach gunde doelman Bart Verbruggen en linksback Quilindschy Hartman hun debuut, terwijl Joey Veerman en Tijjani Reijnders voor het eerst startte op het middenveld. Koeman koos opnieuw voor drie centrumverdedigers, met dit keer slechts twee spelers voorop: Wout Weghorst en Xavi Simons.

De Fransen hadden vooraf al een zeer riante uitgangspositie, maar bondscoach Didier Deschamps zag geen reden om zijn sterren te sparen. Randal Kolo Muani kreeg in de spits de voorkeur boven Olivier Giroud, terwijl steraanvaller Mbappé en Kingsley Coman de flanken bespeelden.

Al in de zevende minuut kreeg Nederland een tegentreffer. Xavi Simons en Quilindschy Hartman werden op de linkerflank verrast door een goede combinatie tussen Kingsley Coman en Jonathan Clauss. Laatstgenoemde kon een vrije voorzet geven, die door Mbappé van dichtbij werd afgemaakt: 0-1. De bal ging rechtdoor het doel binnen, maar Verbruggen had geen passend antwoord.

De Fransen domineerden het balbezit, maar creëerde na de openingsgoal niet bijster veel. Een fraaie aanval van Oranje leidde in de 26ste minuut tot een vrije schietkans voor Veerman, die meer had kunnen uitrichten dan zijn schot dat over het doel van Mike Maignan verdween.

Weghorst moest in de 38ste minuut afhaken door een blessure en werd vervangen door Donyell Malen. Koeman greep in de rust in door ook Mats Wieffer in te brengen voor Marten de Roon, die zich geen raad wist met het vele balbezit dat de Fransen hem bewust gunden.

Oranje werd direct na rust dreigend via Malen, die uit de draai knap ruimte vond voor een schot. Ibrahima Konaté wist die poging echter te kraken. Niet lang daarna moest Oranje toekijken hoe Mbappé een fantastische goal maakte. De linkeraanvaller schoot de bal vanaf de punt van het strafschopgebied met een schitterende boog in de verre kruising: 0-2.

Nederland dacht twee minuten later terug te slaan via een schitterend combinatie. Veerman verstuurde een karakteristieke steekbal op Aké, die Malen een intikker schonk. De treffer vond echter geen doorgang vanwege buitenspel. Koeman liet vervolgens Jeremie Frimpong debuteren op de plek van Denzel Dumfries.

Frankrijk probeerde de wedstrijd uit te spelen, maar kon niet voorkomen dat Oranje het in de 83ste minuut toch nog spannend maakte. Hartman brak door na een een-twee met de ingevallen Steven Bergwijn en verraste Maignan door uit een lastige hoek niet voor een voorzet, maar voor een schot ineens te gaan: 1-2.

Mbappé probeerde het duel alsnog in het slot te gooien, maar raakte van zestien meter de lat. In blessuretijd verstuurde Hartman nog een gevaarlijke lage voorzet, waar de inglijdende Bergwijn net niet bij kon komen.