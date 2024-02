MbappÃ© dineert dinsdag met de emir van Qatar, Emmanuel Macron en Al-KhelaÃ¯fi

Mbappé dineert dinsdag met de emir van Qatar, Emmanuel Macron en Al-Khelaïfi

Kylian Mbappé gaat dinsdagavond dineren met de emir van Qatar en de president van Frankrijk, Emmanuel Macron, zo weet L’Équipe te melden. Het etentje van de Franse ster voedt de geruchten over een contractverlenging bij Paris Saint-Germain.

Naast de emir van Qatar, Tamim al-Thani, zal ook Nasser Al-Khelaïfi aanwezig zijn bij het diner. Al-Khelaïfi is de president van de Parijse club. Naar verwachting worden er nog meer spelers van PSG uitgenodigd.

Volgens de Franse sportkrant is het zeer waarschijnlijk dat Mbappé en de bestuurders van PSG samen met Macron een woordje zullen wisselen over zijn toekomst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het contract van de 25-jarige buitenspeler loopt komende zomer af en Mbappé heeft nog altijd niet verlengd. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is Real Madrid heel dicht bij zijn komst, maar heeft hij ook daar zijn handtekening nog niet gezet.

Zodra Mbappé zijn verbintenis heeft ondertekend, zal hij samen met PSG in een statement zijn vertrek bij de Franse grootmacht wereldkundig maken. Een van de details waar de aanvaller nog met Real over moet onderhandelen zijn de portretrechten. Volgens Romano heeft Mbappé op dit gebied ‘enorm veel power’.

Romano geeft ook een indicatie van het salaris dat de 75-voudig international van Frankrijk op gaat strijken in Madrid. Romano weet dat Mbappé een soortgelijk salaris als Jude Bellingham en Vinícius Júnior tegemoet kan zien. Beide sterspelers van Real verdienen momenteel zo’n 400.000 euro per week, wat neerkomt op ruim 20 miljoen per jaar.

The Athletic schreef eerder deze maand dat Mbappé bij PSG wel drie keer zo veel geld kan verdienen dan de twintig miljoen euro per jaar die Real Madrid hem biedt.

Volgens bronnen rond de emir van Qatar gaat hij zijn businesstrip naar Parijs benutten om Mbappé nog één keer van gedachten te doen veranderen. Romano ontkracht dit gerucht op X. "Hij heeft zijn beslissing al gemaakt en is in onderhandeling met Real Madrid."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties