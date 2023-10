Mazraoui komt voor zichzelf op na controversiële steunbetuiging aan Palestijnen

Maandag, 16 oktober 2023 om 09:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:58

Noussair Mazraoui heeft tegenover BILD gereageerd op de ophef na zijn social mediagedrag van zaterdagavond. De rechtsback van Bayern München sprak op Instagram zijn steun uit voor de Palestijnen te midden van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Mazraoui noemt het 'teleurstellend dat hij moet uitleggen waar hij voor staat'. "Ik begrijp niet waarom ik geassocieerd word met haatdragende groepen."

Mazraoui deelde zaterdagavond een post met daarop een vers uit de Koran. Dat luidde: "En denk niet dat Allah achteloos is over wat degenen die onrecht plegen doen. Het houdt hen alleen maar tegen tot de dag waarop hun ogen bevroren zullen zijn van afgrijzen."

Gepaard daarmee ging een serie Instagram Stories, waarop Mazraoui onder meer een Palestijnse vlag en bijdragen van andere Marokkaanse voetballers, zoals Hakim Ziyech en Zakaria Aboukhlal, deelde. Mazraoui komt nu met opheldering.

"Allereerst wil ik graag zeggen dat het erg teleurstellend is dat ik moet uitleggen waarvoor ik sta", begint Mazraoui zijn verhaal. "Er is een situatie gaande waarbij duizenden onschuldige mensen worden vermoord. Mijn standpunt is dat ik zal strijden voor vrede en rechtvaardigheid in deze wereld. Dat betekent dat ik altijd tegen iedere vorm van terrorisme, haatdragendheid en geweld zal zijn. En daar zal ik altijd achter blijven staan."

"Daarom", vervolgt Mazraoui, "begrijp ik niet waarom mensen het tegenovergestelde van me denken en waarom ik word geassocieerd met haatdragende groepen. Vandaag gaat het niet over wat jij of ik denkt, maar om de onschuldige mensen die iedere dag vermoord worden door dit verschrikkelijke conflict dat uit de hand is gelopen. We moeten ertegen zijn en ons ertegen uitspreken. Dit is gewoon inhumaan."

Mazraoui sluit af door te onderstrepen dat 'hij niemand bewust of onbewust heeft willen beledigen' met zijn acties. Daarmee is de kous hopelijk af voor de voormalig Ajacied. Voor Johannes Steiniger, politicus van het Duitse CDU, in ieder geval niet. "Bayern, dat 'de Joodse Club' werd genoemd door de nazi's, kan het hier niet bij laten. Lief FC Bayern: stuur hem zo snel mogelijk weg. En daarbij moeten alle staatsmogelijkheden aangewend worden om hem uit Duitsland te verbannen", aldus Steiniger op X.

Daniel Peretz

Mazraoui's uitlatingen riepen aanvankelijk veel vragen op over zijn relatie met ploeggenoot Daniel Peretz. De 23-jarige doelman, die deze zomer overkwam van Maccabi Tel Aviv, heeft de Israëlische nationaliteit. Peretz sprak zich op Instagram ook al uit over het Israëlisch-Palestijnse conflict. "Mijn hart ligt bij alle mensen. Blijf sterk en zorg goed voor jezelf. Ook dit komen we te boven", schreef hij in Hebreeuwse tekens.