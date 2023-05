Mazraoui draagt met assist bij aan moeizame zege van Bayern München

Zaterdag, 6 mei 2023

Bayern München heeft zaterdagavond een belangrijke zege in de strijd om de landstitel geboekt. De ploeg van trainer Thomas Tuchel had het lang lastig met Werder Bremen, maar wist uiteindelijk met 2-1 te winnen dankzij treffers van Serge Gnabry en Leroy Sané. Een fraaie aansluitingstreffer van de thuisploeg kwam te laat. Door de zege komt Bayern op vier punten van Borussia Dortmund, dat zondag nog wel in actie komt tegen VfL Wolfsburg.

Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui kregen tegen Werder Bremen sinds lange tijd weer eens de kans vanaf de aftrap, terwijl Matthijs de Ligt ook in de basis stond. Daley Blind begon wederom op de bank. Bayern wist in de openingsfase geen gaatje te vinden in de defensie van Werder. Halverwege de eerste helft was Benjamin Pavard wel uit het niets dicht bij de openingstreffer. De verdediger kopte een vrije trap richting de bovenhoek, maar moest toezien hoe doelman Jiri Pavlenka een fraaie reflex in huis had.

Bayern kwam tien minuten voor rust met de schrik vrij. Christian Gross legde enkele tegenstanders in de luren met een goede individuele actie en stond vervolgens oog in oog met Yann Sommer. De middenvelder schoot over het doel en liet zo na om zijn ploeg op voorsprong te zetten. De bezoekers speelden ook na rust moeizaam, al wist men de ban met ruim een uur op de klok toch te breken.

De bal viel plots voor de voeten van Gnabry, die hierna van dichtbij simpel kon binnenwerken: 0-1. Bayern kreeg door de openingstreffer meer ruimte en wist deze twintig minuten voor tijd via Sané te benutten. Mazraoui vond de aanvaller met een slimme steekpass, waarna Pavlenka met een bekeken schuiver kansloos werd gelaten: 0-2. Niklas Schmidt bracht de spanning in de slotfase nog terug met een geweldig afstandsschot. Verder dan een aansluitingstreffer kwam Werder alleen niet.