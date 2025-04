Mauro Júnior verkoos nieuw contract bij PSV boven miljoenenaanbieding uit Brazilië

Mauro Júnior stond er in eigen land goed op, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad te melden. De Braziliaan kon in zijn vaderland terugkeren voor een flink bedrag, maar besloot PSV trouw te blijven.

PSV heeft het contract van Mauro Júnior opengebroken en verlengd, zo maakt de Eindhovense club dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Het contract van de Braziliaan liep af, maar hij blijft dus langer bij PSV. Zijn nieuwe contract loopt tot medio 2029.

Mauro Júnior was één van de vele spelers bij PSV wiens contract in de zomer zou aflopen. Naast Mauro hoopt de club ook spoedig te verlengen met Ivan Perisic. De Kroaat is al een formele aanbieding gedaan.

Ook Luuk de Jong zit nog altijd met een aflopend contract, evenals Olivier Boscagli en Walter Benítez. Laatstgenoemde twee gaan naar alle waarschijnlijkheid niet verlengen in het Philips Stadion.

De linksback annex rechtsback van PSV is lang in onderhandeling geweest met de Eindhovenaren over een nieuwe verbintenis. “De zaakwaarnemer zat in een lastig parket, want hij wilde de Braziliaan graag bij PSV laten tekenen. Aan de andere kant moest spelersbegeleider Richard Mettes er ook een topcontract uitslepen voor Mauro, die nu in zijn ‘prime’ is gekomen en elders nog veel meer kon verdienen dan hij nu bij PSV gaat doen”, schrijft Elfrink.

“Duidelijk is dat Mauro nu absoluut als een senior wordt betaald bij PSV en dat daar de kern van de oplossing ligt. De club wilde zijn contract in de eerste helft van vorig jaar al verlengen, nadat de Braziliaan een lange blessureperiode had overwonnen. Het bod was in de ogen van het management van Mauro niet overtuigend genoeg en de hele zaak sleepte bijna een jaar aan”, laat de journalist weten.

“Vanuit Brazilië was er veel belangstelling en Mauro had terug kunnen keren naar het land waar hij geboren is. Een spetterend contract lag voor hem klaar, eentje waarmee hij in Zuid-Amerika als een God in Frankrijk had kunnen leven. Hij koos voor PSV, dat diep in de buidel tastte en over vier jaar tijd vele miljoenen uittrok om Mauro aan boord te houden”, sluit Elfrink af.