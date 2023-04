Mauro Icardi ziet panenka totaal mislukken: Galatasaray geeft Fenerbahçe hoop

Zondag, 23 april 2023 om 20:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:14

Galatasaray heeft zondag verzuimd op negen punten van naaste achtervolger Fenerbahçe te komen. De ploeg van trainer Okan Buruk had veel moeite met Fatih Karagümrük, dat onder meer via een dubbelslag van Fabio Borini een 1-3 voorsprong pakte. Dankzij treffers van Lucas Torreira en Sacha Boey werd het alsnog 3-3, maar puntenverlies kon niet meer voorkomen worden. Mauro Icardi kende niet zijn beste dag. De vedette kwam niet tot scoren en verzuimde een half uur voor tijd voor de gelijkmaker te zorgen, doordat hij zijn panenka in de handen van de doelman van Karagümrük zag belanden. De gelijkmaker later viel alsnog, maar te laat. Fenerbahçe krijgt nu de kans om de achterstand naar koploper Galatasaray te verkleinen tot vier punten.

De eerste helft begon nog zo voorspoedig voor Galatasaray. Milot Rashica had aan de rechterkant van het veld een slim passje in huis op Sacha Boey, die richting doel stoomde en de bal hard en laag voorgaf. Bij de tweede paal kon Aktürkoglu vervolgens simpel binnenlopen: 1-0. De blijdschap verdween echter al snel. Allereerst maakte Mbaye Diagne er 1-1 van, door een uitstekende dieptepass van Andrea Bertolacci op waarde te schatten en de verre hoek te vinden. Aan de andere kant kreeg Nicolò Zaniolo geen strafschop, nadat hij onderuit leek te worden gehaald door doelman Batuhan Sen.

In de 26ste minuut leek er niets aan de hand voor Galatasaray, totdat Fernando Muslera plots de bal inleverde bij Saba Lobjanidze. De Georgiër had een puike voorzet in huis op Borini, die knap afwerkte: 1-2. De Italiaan maakte er vijf minuten later zelfs 1-3 van en weer was geklungel bij Galatasaray de oorzaak. Een nieuwe voorzet van Lobjanidze werd dit keer door Boey vanaf de rand van de zestien tegen zijn eigen paal geknikt, waarna Borini dankbaar gebruik maakte van de rebound: 1-3. In de blessuretijd van de eerste helft wist Galatasaray echter de aansluitingstreffer te maken. de bal kwam op de arm terecht van Nicholas Anwan, waardoor een strafschop volgde. Lucas Torreira benutte het buitenkansje: 2-3.

Na rust moest Galatasaray dus aan de bak. In minuut 64 kreeg Galatasaray voor de tweede keer een strafschop, dit keer na een overtreding van Davide Biraschi op Rashica. Icardi ging achter de bal staan en probeerde het via een panenka, maar zag zijn poging in de armen van Sen belanden. Galatasaray bleef echter aanzetten en kwam tien minuten voor tijd op gelijke hoogte via Boey. Na een bijzonder fraaie aanval, opgezet door Torreira, kreeg Boey de bal min of meer per toeval voor zijn voeten en hij knalde raak: 3-3. In de slotfase kreeg met name Icardi nog de uitgelezen kans om zijn fout bij de strafschop goed te maken. De Argentijn moest in Sen echter zijn meerdere erkennen.