Maurizio Sarri keert terug bij voormalig werkgever

Maurizio Sarri keert terug bij Lazio. Dat meldt Fabrizio Romano zondagochtend. De 66-jarige Italiaan gaat een contract tekenen voor twee jaar, met de optie op nog een extra jaar.

Lazio en Sarri naderen een akkoord, volgens de transfermarktexpert. Als het Sarri lukt om zich met Lazio in één van de twee komende seizoenen te kwalificeren voor de Champions League, wordt de optie op het extra jaar geactiveerd.

De club uit Rome eindigde afgelopen seizoen op de zevende plek in de Serie A. Daardoor liep het Europees voetbal mis. Trainer Marco Baroni, die sinds afgelopen zomer aan het roer stond, besloot daarop te vertrekken.

Lazio moest dus op zoek naar een opvolger, en lijkt die met Sarri nu te hebben gevonden. Laatstgenoemde was van juli 2021 tot maart 2024 ook al trainer van die club. Dat was ook zijn laatste klus als trainer tot dit moment.

Sarri stapte ruim een jaar geleden op vanwege onvrede over het transferbeleid van voorzitter Claudio Lotito. Dat maakte hij ook openlijk duidelijk.

Daarnaast waren de resultaten van Lazio op het moment dat hij in maart vorig jaar vertrok ook niet geweldig. De club bezette op dat moment plek negen in de Serie A en was net uitgeschakeld in de Champions League.

Sarri was in het verleden trainer van talloze Italiaanse clubs, voordat hij tussen 2015 en 2018 naam maakte bij Napoli. Vervolgens vertrok hij naar Chelsea, waarna hij ook nog de scepter zwaaide bij Juventus.