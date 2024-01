Maurits Hendriks per 1 maart en ‘in goed overleg’ weg bij Ajax

Maurits Hendriks gaat Ajax verlaten. Dat bevestigt Ajax na eerdere berichtgeving van Mike Verweij van de Telegraaf. Het besluit is het gevolg van een spoedoverleg tussen de Chief Sports Officer zelf en de Raad van Commissarissen. Ajax bevestigt dat de samenwerking in goed overleg en per 1 maart 2024 beëindigd wordt.

Hendriks is na Sven Mislintat de tweede directeur die verantwoordelijk wordt gehouden voor de bestuurlijke en sportieve chaos waarin Ajax verzeild is geraakt.

In een reactie laat Hendriks weten het beste met Ajax voor te hebben. "Het is zowel een mooie als leerzame tijd geweest bij deze monumentale club, met hoogte- en dieptepunten", wordt hij geciteerd op de clubsite.

"Ik ben nu toe aan een nieuwe bestuurlijke rol om te brengen wat ik professioneel van mezelf verlang. Ik dank mijn collega’s met wie ik fijn heb samengewerkt en wens Ajax alle goeds en nog meer sportieve successen toe.’’

"RvC-voorzitter Michael van Praag, de commissarissen Leo van Wijk en Danny Blind en RvC-adviseur Louis van Gaal hakken alvast een lastige knoop door voor Alex Kroes (aanstaand algemeen directeur, red.)", schrijft Verweij.

Van Praag reageert op de clubsite van Ajax op het vertrek van Hendriks. "Wij danken Maurits voor zijn enorme inzet, met name bij de verdere ontwikkeling van bouwproject De Nieuwe Toekomst en het vrouwenvoetbal van Ajax."

"In de korte tijd dat ik met hem heb samengewerkt, heb ik kunnen ervaren hoe toegewijd hij is en hoe hij met zijn analytische denkvermogen nieuwe structuren heeft kunnen introduceren. Wij wensen hem alle succes toe in zijn verdere carrière.’’

De baan van Hendriks werd na de komst van Marijn Beuker verder 'uitgekleed', stelt de krant. Derhalve was er binnen de top van Ajax niet genoeg draagvlak meer om door te gaan met de voormalig hockeybondscoach.

Hendriks was een sleutelfiguur in het aanstellen van de inmiddels ontslagen Mislintat. Nadat Julian Ward werd misgelopen, overtuigde Hendriks Edwin van der Sar ervan om de Duitser aan te stellen, aldus Verweij.

Zo neemt Ajax na anderhalf jaar afscheid van Hendriks, die anders nog een contract had tot en met 15 november 2024. De samenwerking tussen de twee partijen is uiteindelijk weinig succesvol gebleken.



