Maurits Hendriks ging ‘baasje spelen’ bij Beuker: ‘Maar hij weigerde’

Valentijn Driessen heeft in zijn column in De Telegraaf andermaal hard uitgehaald naar Maurits Hendriks. Laatstgenoemde kondigde deze week zijn vertrek aan als Chief Sports Officer bij Ajax. Driessen spreekt van een 'ongekende mismatch' en komt met drie pijnlijke bijnamen voor de directeur.

Driessen zag hoe Hendriks stelselmatig aan de stoelpoten zaagde van de inmiddels vertrokken algemeen directeur Edwin van der Sar. "En zelfs daarna, na diens hersenbloeding plantte Hendriks, opgevoerd als anonieme bron in het boekje Ajax in crisis, zijn ex-collega Van der Sar nog maar eens een messenset in z’n rug."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hendriks drukte bij Ajax de komst van de inmiddels ontslagen Sven Mislintat door en liet hem ruim honderd miljoen euro spenderen. "Hendriks kreeg een veel te grote broek aangemeten en omdat hij zichzelf schromelijk overschat, dacht de Chief Sports Officer dat de broek hem perfect paste."

Ook doet Driessen de eerste confrontatie tussen Hendriks en nieuwkomer Marijn Beuker uit de doeken. "Hendriks ging baasje spelen. Hij wreef Beuker onder de neus dat hij volgens de hiërarchie bij Ajax verantwoording moest afleggen aan de Chief Sports Officer, maar Beuker weigerde dit."

"Verantwoording is Beuker schuldig aan de algemeen directeur. Nu nog Jan van Halst en vanaf maart aan Alex Kroes. Dus niet bij de chef lege dozen, de oppasser bij de Ajax-vrouwen en veel te duur betaalde bouwopzichter bij het realiseren van de Nieuwe Toekomst", somt Driessen drie pijnlijke bijnamen op.

"Met zijn narcistische persoonlijkheid en solistisch, empathieloze optreden zonder voetbalkennis joeg hij bijna iedere werknemer en vooral de voetbalmensen bij Ajax tegen zich in het harnas. Dat is Hendriks uiteindelijk noodlottig geworden, want anders had Van Praag hem ondanks alle signalen en tegen beter weten in langer de hand boven het hoofd gehouden", besluit Driessen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties