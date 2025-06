Mauricio Pochettino clasht met sterspeler: ‘Ik ben aangesteld als bondscoach, niet als etalagepop’

Mauricio Pochettino ligt overhoop met Christian Pulisic. De Amerikaan ontbreekt op de Gold Cup op eigen initiatief. Pochettino besloot de aanvaller daarom niet op te roepen voor oefeninterlands, waar Pulisic niet blij mee is.

Na twee intensieve seizoenen bij AC Milan vroeg Pulisic aan bondscoach Pochettino om hem niet op te roepen voor de Gold Cup. Die keuze viel slecht in eigen land en leidde tot kritiek, onder anderen van Landon Donovan, gedeeld topscorer aller tijden.

Opmerkelijk genoeg stelde Pulisic zich wél beschikbaar voor de oefenwedstrijden tegen Turkije en Zwitserland, die dienen als voorbereiding op het continentale toernooi van de CONCACAF-zone.

Bondscoach Pochettino besloot de speler van AC Milan niet op te roepen voor deze wedstrijden en haalt uit naar Pulisic. “Spelers bepalen het plan niet. Ze moeten luisteren en zich aan ons plan houden.”

“Het klopt dat hij wilde meedoen in de twee vriendschappelijke wedstrijden, maar voor ons is de Gold Cup een belangrijk toernooi”, legt de Argentijn uit. “We hebben het aan hem uitgelegd, dat is het belangrijkste. Als je daar dan een probleem mee hebt, is dat niet mijn probleem. Ik ben aangesteld als bondscoach, niet als etalagepop”, was de voormalig Spurs-trainer fel.

De onrust rond het Amerikaanse nationale team houdt aan, en met het WK op eigen bodem in aantocht oogt de situatie zorgwekkend. In maart eindigde de VS teleurstellend als vierde in de CONCACAF Nations League, na pijnlijke nederlagen tegen Panama en Canada.

Ook de recente oefenwedstrijden tegen Turkije (1-2) en Zwitserland (0-4) gingen verloren. De Gold Cup geldt als kans op eerherstel. Zonder Pulisic is PSV-uitblinker Malik Tillman een van de blikvangers, terwijl Sergiño Dest rust heeft gekregen om te werken aan zijn fitheid na zijn kruisbandblessure.