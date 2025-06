Maurice Steijn wil dat Sparta Rotterdam twee belangrijke wijzigingen doorvoert voordat hij zijn aflopende contract verlengt

Maurice Steijn heeft zijn aflopende contract bij Sparta Rotterdam nog altijd niet verlengd. De 51-jarige trainer en de Kasteelheren bereikten een tijdje geleden een principeakkoord over een nieuwe verbintenis, maar vooral de invulling van de technische staf is een reden waarom er nog geen handtekeningen gezet zijn.

De Telegraaf meldt namelijk dat Steijn weer wil samenwerken met Said Bakkati, die zijn assistent was bij Ajax. De oefenmeester wil ook keeperstrainer Max de Jong aan zijn staf toevoegen. Laatstgenoemde is momenteel in die rol actief bij Vitesse.

“Een en ander is niet zomaar gerealiseerd, omdat stafleden als Nourdin Boukhari en Frank Kooiman doorlopende contracten hebben en Sparta nog zoekt naar de juiste samenstelling van de staf”, aldus De Telegraaf.

Of Steijn ook na de zomer de scepter zwaait op Het Kasteel is dus nog even afwachten. De trainer werd in november aangesteld als opvolger van de ontslagen Jeroen Rijsdijk.

Steijn won sindsdien 7 van de 24 wedstrijden. Tien duels gingen verloren. De in Den Haag geboren oefenmeester stond tussen 2022 en 2023 ook al aan het roer bij de Rotterdammers. Steijn vertrok toen naar Ajax, maar werd al na elf wedstrijden ontslagen na een rommelige start.