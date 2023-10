Maurice Steijn voert één wijziging door in opstelling Ajax

Donderdag, 5 oktober 2023 om 17:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:01

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft de opstelling van Ajax voor het Europa League-duel met AEK Athene bekendgemaakt. De oefenmeester voert ten opzichte van de gestaakte wedstrijd tegen RKC Waalwijk één wijziging door: Benjamin Tahirovic neemt de plek van de geschorste Silvano Vos op het middenveld in. Het duel begint om 18:45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Jay Gorter staat onder de lat bij de Amsterdammers. De viermansdefensie bestaat uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Gastón Ávila en Jorrel Hato. Tahirovic en Kenneth Taylor staan achter nummer 10 Steven Berghuis op het middenveld. Spits Brian Brobbey ziet Carlos Forbs (rechts) en Steven Bergwijn (links) naast zich staan.

AEK-uit belooft een pittig potje te worden voor Ajax. De Grieken zorgden in hun openingswedstrijd in Groep B voor een verrassing door Brighton & Hove Albion met 2-3 te verslaan. Afgelopen weekend kreeg de ploeg van trainer Matías Almeyda echter wel een tik te verwerken in de competitie. OFI Kreta bleek met 2-0 te sterk.

Desondanks is het vertrouwen bij AEK groot, mede door de onrust in Amsterdam. "Ik krijg daar wel het één en ander van mee", vertelde Nordin Amrabat op de persconferentie. "Ik denk dat het altijd in je voordeel is als er chaos is bij een club (van de tegenstander, red.). Dat sijpelt door naar het veld. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen."

Bij Ajax zal men staan te springen op een goed resultaat. De Amsterdammers leken afgelopen weekend op weg naar een zege, maar wegens de ernstige blessure van Etienne Vaessen werd het duel gestaakt en komt er pas in december een uitslag. Steijn liet op de persconferentie al weten dat de plek van Vos zou worden ingenomen door Tahirovic.

Sutalo, die ook aan de aftrap staat, speelde begin dit seizoen met Dinamo Zagreb tegen AEK in de voorrondes van de Champions League. Dinamo werd uitgeschakeld, waarna Sutalo naar Ajax vertrok. Daar maakt hij nog geen onuitwisbare indruk. "Ik ben in ieder geval blij dat de potentie er is, dus het is aan mij om dat eruit te halen", vertelde Steijn bij Veronica.

Opstelling AEK Athene: Stankovic; Sidibé, Vida, Moukoudi, Hajsafi; Amrabat, Szymanski, Gacinovic; Pineda; Ponce, Araujo.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Ávila, Hato; Taylor, Berghuis, Tahirovic; Forbs, Brobbey, Bergwijn.