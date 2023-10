Maurice Steijn verdedigt zichzelf na enorme kritiek op reis naar Ibiza

Zondag, 22 oktober 2023

Maurice Steijn begrijpt de felle kritiek op zijn trip naar Ibiza niet. De trainer van Ajax gaf zijn spelers tijdens de afgelopen interlandperiode een paar dagen vrijaf en besloot zelf naar het Spaanse eiland af te reizen. Steijn kreeg hierop vooral op social media veel kritiek.

Voorafgaand aan het Eredivisie-duel blikte Steijn terug op zijn bekritiseerde trip. “Je bent 24/7 trainer van Ajax, degenen die in mijn functie hebben gezeten weten hoe dat is", zegt hij voor de camera van ESPN.

"In de interlandperiode, waarin er veertien dagen tussen twee wedstrijden zat, hadden we maar twee van de 23 veldspelers beschikbaar. Dus we hebben de eerste dagen getraind met een aantal spelers van Jong Ajax, daarna hebben we besloten iedereen een aantal dagen vrij te geven."

"Dat is heel normaal, bij bijna alle clubs", vervolgt Steijn. "Daar heeft iedereen op zijn eigen manier invulling aan gegeven. Nogmaals, je bent 24/7 trainer van Ajax. Of je nou in Scheveningen loopt, in Den Haag of in Spanje, je bent bezig met FC Utrecht, de oude wedstrijden en het volgen van je internationals."

De oefenmeester begrijpt de ophef over zijn trip naar Ibiza dan ook niet. “Nee, dat snap ik niet. Nogmaals, als je écht weet hoe het is om hoofdcoach te zijn van Ajax, dan weet je hoe het zit."

Vink over keuze Steijn

Marciano Vink zei donderdag bij Voetbalpraat het onverstandig van Steijn te vinden om in de interlandbreak naar Ibiza af te reizen. De analist van ESPN stelde dat het op z’n zachtst gezegd niet handig was van de trainer van Ajax, al moet het in zijn ogen ook weer niet te groot worden gemaakt.

“Het voelt een beetje alsof je huis in de brand staat en dat je naar de bioscoop gaat, heel plat gezegd. “Je hóéft het niet te doen.” Volgens Vink was het gezien de beeldvorming rondom Steijn verstandiger om in Nederland te blijven totdat de storm rondom hem was gaan liggen. “Wacht gewoon drie maanden”, aldus de analist.