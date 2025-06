Maurice Steijn verbreekt de stilte over volgend seizoen

Na langdurig overleg met de clubleiding heeft Maurice Steijn besloten zijn aflopende contract bij Sparta Rotterdam met één seizoen te verlengen, zo maken de Spartanen bekend op de eigen kanalen.

“Het moment van instappen was op een lastig moment dit seizoen, maar als ik zie wat we met de gehele club hebben bereikt dan maakt me dat trots en geeft me ook honger naar meer”, vertelt Steijn op de clubwebsite.

“De keuze voor Sparta is ook een keuze voor continuïteit en vertrouwen in elkaar. Iedereen kan zien dat Sparta al jaren in de lift zit en als gehele club nog steeds progressie maakt. Daar draag ik volgend seizoen ook graag aan bij en vanaf nu is er duidelijkheid voor iedereen en gaan we keihard aan de slag om het seizoen 2025/2026 succesvol te laten zijn”, laat Steijn weten.

Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij met het langere verblijf van Steijn. “Maurice Steijn en Sparta Rotterdam is een hele sterke combinatie gebleken. Vanaf de eerste periode, met de remontada en het eerste successeizoen waarin we de zesde plaats behaalde, tot zijn terugkeer afgelopen najaar, zien we dat Sparta sterk voor de dag komt.”

“Als we alleen kijken naar de tweede competitiehelft zien we dat Sparta op de vijfde plaats is geëindigd. Dat is het resultaat van keihard werken binnen de gehele club om de prestatiecurve gedraaid te krijgen en dat is met Maurice aan het roer van de technische staf zeker mede toe te schrijven”, stelt Nijkamp.

Maurice Steijn begon zijn trainersloopbaan bij ADO Den Haag en werkte vervolgens bij VVV-Venlo, Al-Wahda en NAC Breda, voordat hij in 2022 tussentijds aan de slag ging bij Sparta. In de laatste vier duels van dat seizoen wist hij de Rotterdammers op miraculeuze wijze voor degradatie te behoeden.Een jaar later leidde hij Sparta verrassend naar de zesde plaats, waarmee hij de aandacht trok van Ajax.

Op verzoek van technisch directeur Sven Mislintat verkaste Steijn naar Amsterdam, maar dat avontuur eindigde al in oktober 2023 met een vroeg ontslag. Dit seizoen stapte hij als opvolger van Jeroen Rijsdijk in en leidde hij Sparta naar veilige haven.