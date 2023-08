Maurice Steijn spant kortgeding aan tegen Pierre van Hooijdonk

Woensdag, 16 augustus 2023 om 13:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:51

Maurice Steijn spant een kortgeding aan tegen Pierre van Hooijdonk, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De trainer van Ajax had de oud-voetballer en analist van de NOS tot woensdagmiddag 12.00 uur de tijd gegeven om zijn uitspraken uit de uitzending van Studio Voetbal te rectificeren, maar dat is niet gebeurd.

"Van de zijde van Van Hooijdonk is om uitstel gevraagd, maar dat verlenen we niet. We gaan door op de ingeslagen weg, dus een kortgeding aanvragen”, aldus advocaat Jan Kabalt over de eerdere waarschuwing anders naar de kortgedingrechter te stappen. De Telegraaf heeft Van Hooijdonk om een reactie gevraagd, maar deze toerijking laat de voormalig spits onbeantwoord.

Zondag kwam Van Hooijdonk in een memorabele uitzending van Studio Voetbal met opmerkelijke beschuldiging. De oud-spits raakte in conflict met Steijn toen laatstgenoemde trainer was bij NAC Breda. Van Hooijdonk beweerde zondag 'zeker' nog objectief naar de huidige Ajax-coach te kunnen kijken, maar legde ook uit wat hij tegen heeft op Steijn. Van Hooijdonk noemde als voorbeeld: "Duistere dealtjes sluiten met bevriende makelaars."

Steijn gaf Van Hooijdonk eerder een ultimatum om voor woensdag 12:00 met een statement te komen. Daarin moest de voormalig topspits zijn uitspraken rectificeren. Gebeurde dat niet, zou Steijn een kortgeding aanspannen. Daarnaast overwoog de trainer aangifte te doen tegen Van Hooijdonk. Het is nog niet bekend of dit gaat gebeuren. 'Kamp-Steijn' zou ontstemd zijn over de passieve houding van de NOS naar aanleiding van de uitzending.

Advocaat Peter Plasman, die niet betrokken is bij de zaak, denkt dat Van Hooijdonk 'een groot probleem' heeft. "Ik denk dat hij strafrechtelijk fout zit", aldus Plasman in gesprek met het AD. "Hier kan sprake zijn van beide: laster is iets beweren wat ernstig is terwijl je weet dat het niet waar is wat je zegt. Bij smaad wordt de goede eer en naam van iemand ernstig aangetast zonder enige noodzaak. Hij zei in de uitzending ook al dat hij zich op glad ijs begaf, dus hij kan ook niet meer zeggen: ik was me er niet van bewust dat ik fout kon zitten."