Maurice Steijn sommeert Pierre van Hooijdonk om rectificatie

Maandag, 14 augustus 2023 om 18:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:10

Maurice Steijn eist dat Pierre van Hooijdonk zijn beschuldiging van zondag in Studio Voetbal rectificeert, zo meldt De Telegraaf. De trainer van Ajax heeft Van Hooijdonk daartoe gesommeerd in een brief die verstuurd is door zijn advocaat Jan Kabalt. Indien de analist daar niet aan voldoet, spant Steijn een kortgeding aan. De coach van Ajax overweegt ook aangifte te doen van smaad en laster.

Zondag kwam Van Hooijdonk in een memorabele uitzending van Studio Voetbal met zijn opmerkelijke beschuldiging. De oud-spits raakte in conflict met Steijn toen laatstgenoemde trainer was bij NAC. Van Hooijdonk, tegenwoordig lid van de RvC bij NAC, beweerde zondag 'zeker' nog objectief naar de huidige Ajax-coach te kunnen kijken, maar legde ook uit wat hij tegen heeft op Steijn. Van Hooijdonk noemde als voorbeeld: "Duistere dealtjes sluiten met bevriende makelaars." Dat zou dus hebben plaatsgevonden bij NAC.

"Ik vind hem geen goede trainer", zei Van Hooijdonk ook. "Hij is sowieso geen goede trainer geweest bij NAC. Daar zijn zoveel hele foute dingen gebeurd." Voorbeelden wilde Van Hooijdonk in eerste instantie niet geven. "Ik wist: aan het begin van het seizoen gaan we het een keer over hem hebben. Dan geef je vanzelf voer zodat je er in het rest van het seizoen elke keer op terug kan blijven komen."

Presentator Sjoerd van Ramshorst sprak zijn verbazing uit en stelt dat Van Hooijdonk daar 'misschien wel goede argumenten voor heeft', maar dat men daar niet over kan oordelen omdat Van Hooijdonks argumenten onbekend zijn. "Omdat dat al honderdduizend keer beschreven en gezegd is", stelde Van Hooijdonk. "Ik leg liever uit waarom ik vind dat het een verrassende keuze van Ajax is om voor de trainer Maurice Steijn te gaan. Dat vind ik iets anders." Van Hooijdonk liet vervolgens blijken waarom hij Steijn geen goede trainer vindt. "Omdat hij in zijn tijd bij NAC een luie trainer was. Drie, vier dagen de spelers vrij geven."

"En dan ga ik me op glad ijs begeven...", ging een zichtbaar twijfelende Van Hooijdonk verder: "Duistere dealtjes sluiten met bevriende makelaars." Van Ramshorst en ook tafelgast Rafael van der Vaart wilden weten of Van Hooijdonk bedoelt dat Steijn heeft verdiend aan transfers bij NAC. Van Hooijdonk wilde er niets meer over zeggen, maar gaf na flink doorvragen schoorvoetend toe dat hij dat inderdaad bedoelde.